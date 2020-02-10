Marinha e Notaer ajudam nas buscas por turista que sumiu no mar de Itaparica

As buscas pelo jovem Lucas Alves Leite, de 19 anos, que desapareceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (07), continuam. Nesta segunda-feira (10), o Corpo de Bombeiros contou com a ajuda da Marinha e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na tentativa de encontrar o corpo do rapaz. Lucas fazia parte de um grupo de Brasília (DF) que veio ao Espírito Santo para disputar um campeonato nacional de taekwondo. Ele salvou três pessoas antes de sumir no mar.
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, uma embarcação da Marinha do Brasil faz nesta segunda-feira (10) uma varredura por toda a orla de Itaparica. Já na parte da tarde, o Notaer dará apoio nas buscas em áreas mais distantes.
"Estamos desde o início com as buscas na água. Hoje, na parte da tarde, vamos intensificar com quadriciclos na orla de Vila Velha e Guarapari. Teremos também homens nossos dentro da aeronave do Notaer fazendo o sobrevoo em áreas mais distantes, na busca pela localização do corpo", afirmou Carlos Wagner.
BUSCAS SEM DATA PARA ACABAR
A expectativa do Corpo de Bombeiros é que Lucas seja encontrado ainda hoje. No entanto, se isso não acontecer, as buscas deve seguir nesta terça-feira (11)
"Nos sensibilizamos muito. Não vamos parar com as buscas. Se for preciso, continuaremos amanhã (terça). Mas nós acreditamos que ainda hoje vamos encontrar esse corpo, fazer a recuperação e entregar à família. Queremos diminuir a dor dessa família. O mínimo que gente pode fazer é entregar o corpo para que tenha um sepultamento com dignidade", reiterou o tenente-coronel.
GRUPO RETORNA PARA BRASÍLIA
O grupo de atletas do qual Lucas fazia parte retorna para Brasília nesta segunda-feira (11). Apenas Andreyson Siqueira Gomes, mestre de taekwondo da equipe, vai permanecer no Espírito Santo para acompanhar o trabalho dos Bombeiros.
"O pessoal está com passagem comprada. Todo mundo volta hoje, infelizmente sem o Lucas. Eu vou ficar pelo menos até quarta-feira (12) para acompanhar os Bombeiros, na esperança de que encontrem o corpo dele", afirmou Gomes.