Turistas de Brasília se afogam no mar de Vila Velha

Bombeiros realizaram buscas no mar à procura de um dos jovens que permanece desaparecido Crédito: Internauta

Quatro jovens se afogaram na noite desta sexta-feira (7) ao entrar no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Três deles foram resgatados e um continua desaparecido. Os jovens são de Brasília e vieram para ao Espírito Santo acompanhar para o Campeonato Nacional de Taekwondo.

De acordo com membros da Comissão Técnica de Brasília, o grupo está hospedado em Vila Velha. No início da noite, cerca de vinte jovens decidiram ir até à praia para nadar. Quatro deles se afogaram, mas três conseguiram ser resgatados no local.

Lucas Alves Leite continua desaparecido. Buscas serão retomadas neste sábado (08) Crédito: Reprodução

Um dos jovens continua desaparecido. Ele foi identificado como Lucas Alves Leite, 19 anos. Segundo a Comissão, Lucas veio acompanhar o sobrinho, que está inscrito no campeonato de Taekwondo neste fim de semana no Tancredão, em Vitória.