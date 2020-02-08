Turistas de Brasília se afogam no mar de Vila Velha

Quatro jovens se afogaram na noite desta sexta-feira (7) ao entrar no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Três deles foram resgatados e um continua desaparecido. Os jovens são de Brasília e vieram para ao Espírito Santo acompanhar para o Campeonato Nacional de Taekwondo.
De acordo com membros da Comissão Técnica de Brasília, o grupo está hospedado em Vila Velha. No início da noite, cerca de vinte jovens decidiram ir até à praia para nadar. Quatro deles se afogaram, mas três conseguiram ser resgatados no local.
Um dos jovens continua desaparecido. Ele foi identificado como Lucas Alves Leite, 19 anos. Segundo a Comissão, Lucas veio acompanhar o sobrinho, que está inscrito no campeonato de Taekwondo neste fim de semana no Tancredão, em Vitória.
Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros realizou buscas na região por mais de uma hora. O corpo, porém, não foi localizado. As buscas serão retomadas neste sábado (8).