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Itaparica

Turistas de Brasília se afogam no mar de Vila Velha

Jovens vieram ao Estado para o Campeonato Nacional de Taekwondo, em Vitória. Três deles foram resgatados e um continua desaparecido

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 22:51
Bombeiros realizaram buscas no mar à procura de um dos jovens que permanece desaparecido Crédito: Internauta
Quatro jovens se afogaram na noite desta sexta-feira (7) ao entrar no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Três deles foram resgatados e um continua desaparecido. Os jovens são de Brasília e vieram para ao Espírito Santo acompanhar para o Campeonato Nacional de Taekwondo. 
De acordo com membros da Comissão Técnica de Brasília, o grupo está hospedado em Vila Velha. No início da noite, cerca de vinte jovens decidiram ir até à praia para nadar. Quatro deles se afogaram, mas três conseguiram ser resgatados no local.
Lucas Alves Leite continua desaparecido. Buscas serão retomadas neste sábado (08) Crédito: Reprodução
Um dos jovens continua desaparecido. Ele foi identificado como Lucas Alves Leite, 19 anos. Segundo a Comissão, Lucas veio acompanhar o sobrinho, que está inscrito no campeonato de Taekwondo neste fim de semana no Tancredão, em Vitória.
Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros realizou buscas na região por mais de uma hora. O corpo, porém, não foi localizado. As buscas serão retomadas neste sábado (8).

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