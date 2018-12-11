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Barra do Jucu

Afogamento na Barra do Jucu: buscas são retomadas

É quarto dia de buscas, concentrada mais uma vez entre Vitória e Guarapari. Nesta segunda-feira (10), o corpo de Dhanyel Brandão, de 12 anos, foi encontrado

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 12:15
Crianças se afogaram enquanto brincavam na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução
As buscas por Geanderson Custódio, de 9 anos, que desapareceu neste sábado (8), quando brincava com um amigo na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, foram retomadas às 7 horas desta terça-feira (11). É quarto dia de buscas, concentrada mais uma vez entre Vitória e Guarapari. Nesta segunda-feira (10), o corpo de Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, foi encontrado. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo realizadas desde o dia do desaparecimento e todas as equipes e recursos necessários estão sendo utilizados. Um helicóptero e um time de mergulho também estão participando das ações.
> Pescador é resgatado durante buscas por crianças afogadas no ES
A corporação ainda informou ao Gazeta Online que Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado, Dhanyel tentou socorrer o amigo, que também acabou sendo arrastado pela correnteza.
Em conversa com a reportagem nesta segunda-feira (10), um dos sargentos que participa das buscas informou que a equipe está empenhada para encontrar Geanderson. "Às 8h desta terça-feira (11) retomaremos às buscas com embarcação e aeronave", explicou.
Um morador da região da Barra do Jucu, em Vila Velha, flagrou o último momento dos meninos, que brincavam na praia antes de desaparecerem no mar. Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.
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