Afogamento na Barra do Jucu: buscas são retomadas

Crianças se afogaram enquanto brincavam na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução

que desapareceu neste sábado (8), quando brincava com um amigo na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, foram retomadas às 7 horas desta terça-feira (11). É quarto dia de buscas, concentrada mais uma vez entre Vitória e Guarapari. Nesta segunda-feira (10), o corpo de Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, foi encontrado. As buscas por Geanderson Custódio, de 9 anos,quando brincava com um amigo na praia da, em, foram retomadas às 7 horas desta terça-feira (11). É quarto dia de buscas, concentrada mais uma vez entre Vitória e Guarapari. Nesta segunda-feira (10),, de 12 anos, foi encontrado.

Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo realizadas desde o dia do desaparecimento e todas as equipes e recursos necessários estão sendo utilizados. Um helicóptero e um time de mergulho também estão participando das ações. De acordo com o, as buscas estão sendo realizadas desde o dia do desaparecimento e todas as equipes e recursos necessários estão sendo utilizados. Um helicóptero e um time de mergulho também estão participando das ações.

A corporação ainda informou ao Gazeta Online que Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado, Dhanyel tentou socorrer o amigo, que também acabou sendo arrastado pela correnteza.

Em conversa com a reportagem nesta segunda-feira (10), um dos sargentos que participa das buscas informou que a equipe está empenhada para encontrar Geanderson. "Às 8h desta terça-feira (11) retomaremos às buscas com embarcação e aeronave", explicou.

Um morador da região da Barra do Jucu, em Vila Velha, flagrou o último momento dos meninos, que brincavam na praia antes de desaparecerem no mar. Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.