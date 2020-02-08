Turista salvou três pessoas antes de se afogar no mar de Itaparica

Lucas Alves Leite, de 19 anos, salvou três pessoas antes de se afogar em Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução

Antes de desaparecer no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha , o jovem Lucas Alves Leite salvou três pessoas de morrerem afogadas  entre elas, duas crianças. Tudo aconteceu na noite dessa sexta-feira (7), quando o grupo vindo de Brasília (DF) resolveu conhecer a praia. Eles estavam no Estado devido a um campeonato nacional de taekwondo.

De acordo com o mestre Andreison Siqueira Gomes, o afogamento ocorreu apenas dez minutos após o grupo, de aproximadamente 20 pessoas, chegar à praia. O passeio aconteceu depois dos atletas disputarem o Grand Slam da modalidade, no qual o sobrinho de Lucas  chamado Isac, de apenas 11 anos  também lutou.

"Ele entrou no mar com dois alunos meus, duas crianças. Quando elas começaram a se afogar, o pai delas entrou na água para tentar salvar e também acabou se afogando. Foi o Lucas que ajudou a salvar todos eles" Andreison Siqueira Gomes - Mestre de taekwondo

Ainda segundo Gomes, logo depois deste salvamento, o jovem de somente 19 anos sumiu no mar. O mais impressionante é que ninguém viu ele gritar por socorro, ele pareceu calmo o tempo todo, mas simplesmente desapareceu, contou. As buscas por ele começaram na própria noite de sexta-feira (7) e foram retomadas já na manhã deste sábado (8) pelos bombeiros

CHANCE DE VIDA É REMOTA

Acompanhando de perto o trabalho da corporação, Gomes garantiu que estendeu a permanência no Espírito Santo e ficará em terras capixabas até, pelo menos, a próxima terça-feira (11). É nesta data que, de acordo com ele, as buscas por Lucas devem ser encerradas, caso o jovem não seja encontrado antes.

Pelo que os bombeiros falaram comigo, o procedimento padrão é de buscas por até 96 horas depois do afogamento. Ou seja, até terça-feira. Se não o encontrarem, eles encerram os trabalhos, porque não faz sentido ficar procurando para sempre. Agora, a chance de encontrar Lucas com vida já é muito remota, de acordo com os bombeiros, comentou.

DINHEIRO NO SEMÁFORO E EMBARQUE DE ÚLTIMA HORA

Ainda de acordo com o mestre de taekwondo, participar das competições tem um custo alto, que nem todos os atletas podem arcar. Por isso, principalmente para bancar as viagens como a feita ao Espírito Santo, membros da federação e associados percorrem semáforos pedindo a colaboração das pessoas.

Lucas e Isac iam vir de ônibus, na terça-feira à noite, mas eles tiveram um problema com a autorização que a mãe do menino tinha conseguido, para permitir que ele pudesse viajar com o tio. Eles, então, não conseguiram embarcar e tivemos que comprar uma passagem muito cara para eles virem de avião na quarta-feira, lembrou Gomes.

"Ele veio para salvar três vidas" Andreison Siqueira Gomes - Mestre de taekwondo

Além dos problemas enfrentados por ele, o pai e os dois filhos que foram salvos por Lucas também enfrentaram problemas e quase não chegaram ao Estado. Eles vieram de carro, só que o primeiro deu problema no meio do caminho, e tiveram que voltar para pegar outro, que também apresentou diversas falhas, revelou.

DESOLADOS

Depois do afogamento, Gomes é que comunicou a família do jovem sobre o ocorrido. Liguei ontem à noite para a mãe de Lucas e de Isac para dar a notícia. Foi muito difícil, mas infelizmente tinha que ser feito. Elas ficaram muito abaladas. Todos nós estamos, na verdade. As crianças estão desoladas, revelou.