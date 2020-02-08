Buscas por turista afogado continuam em Itaparica, Vila Velha

As buscas pelo jovem que se afogou na noite desta sexta-feira (7), na Praia de Itaparica, em Vila Velha, continuam. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mergulhadores retomaram o trabalho na manhã deste sábado (8), mas, até as 9h30, ele ainda não havia sido localizado. Equipes já haviam tentando encontrá-lo na própria noite do afogamento, sem sucesso.
Desaparecido há mais de 12 horas, Lucas Alves Leite tem 19 anos e estava no Espírito Santo para acompanhar um sobrinho, que está inscrito para participar de um campeonato nacional de taekwondo. Junto com ele na hora do afogamento, também estava na praia um grupo de aproximadamente 20 jovens, todos vindos de Brasília para a competição.
CORPO ENCONTRADO NÃO É DELE
Na manhã deste sábado (8), o corpo de uma pessoa foi encontrado por um pescador, próximo ao Porto de Tubarão, em Vitória, e levado à Capitania dos Portos pelos bombeiros, por volta das 8h30. No Departamento Médico Legal (DML), a Polícia Civil não passou detalhes, mas garantiu não se tratar de Lucas Alves Leite.