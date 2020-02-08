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Desaparecido

Buscas por turista afogado continuam em Itaparica, Vila Velha

Lucas Alves Leite está desaparecido desde a noite de sexta-feira (7), quando entrou no mar com amigos; bombeiros ainda tentam localizá-lo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:13
Bombeiros não conseguiram localizar Lucas Alves Leite nas primeiras buscas em Itaparica Crédito: Internauta
As buscas pelo jovem que se afogou na noite desta sexta-feira (7), na Praia de Itaparica, em Vila Velha, continuam. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mergulhadores retomaram o trabalho na manhã deste sábado (8), mas, até as 9h30, ele ainda não havia sido localizado. Equipes já haviam tentando encontrá-lo na própria noite do afogamento, sem sucesso.
Desaparecido há mais de 12 horas, Lucas Alves Leite tem 19 anos e estava no Espírito Santo para acompanhar um sobrinho, que está inscrito para participar de um campeonato nacional de taekwondo. Junto com ele na hora do afogamento, também estava na praia um grupo de aproximadamente 20 jovens, todos vindos de Brasília para a competição.
Lucas Alves Leite, de 19 anos, é de Brasília e continua desaparecido Crédito: Reprodução

CORPO ENCONTRADO NÃO É DELE

Na manhã deste sábado (8), o corpo de uma pessoa foi encontrado por um pescador, próximo ao Porto de Tubarão, em Vitória, e levado à Capitania dos Portos pelos bombeiros, por volta das 8h30. No Departamento Médico Legal (DML), a Polícia Civil não passou detalhes, mas garantiu não se tratar de Lucas Alves Leite.

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