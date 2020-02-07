Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos com intensidade de até 74 km/h, nesta sexta-feira (07), na faixa do litoral que compreende os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes. O aviso é válido entre a noite de domingo (09) e a segunda-feira (10) pela manhã.

O órgão também sugere aos navegantes que consultem as informações disponíveis na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook antes de entrarem no mar. A atenção das comunidades de pesca, esporte e recreio deve ser redobrada.

PREVISÃO DO TEMPO

O tempo virou desde a última quinta-feira (06) e choveu em muitas regiões do Estado no período da madrugada e também na manhã desta sexta-feira (08). Todos os municípios capixabas, inclusive, estão em alerta para a possibilidade de temporais e elevado acumulado de água até as 23h59, podendo chegar até 100 milímetros de chuva em um só dia.

Nesse cenário, o capixaba se pergunta como será o fim de semana. Aos que desejam pegar uma praia no sábado ou domingo, é bom saber que as chances do sol não brilhar intensamente são grandes. De acordo com as previsões do Incaper, no sábado (08) o tempo deve permanecer nublado em todo o Espírito Santo e a temperatura volta a aumentar, ficando próxima dos 30 °C.

As possibilidades de aguaceiros são maiores na região Noroeste. Nas demais áreas, a chuva pode ocorrer em pancadas esporádicas ao longo do dia. Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuvas rápidas em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C, na Capital a máxima fica um grau abaixo.

DOMINGO