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Aviso aos navegantes

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

O aviso é válido entre a noite de domingo (09) e a segunda-feira (10) pela manhã

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:38
Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos com intensidade de até 74 km/h, nesta sexta-feira (07), na faixa do litoral que compreende os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes. O aviso é válido entre a noite de domingo (09) e a segunda-feira (10) pela manhã.
O órgão também sugere aos navegantes que consultem as informações disponíveis na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook antes de entrarem no mar. A atenção das comunidades de pesca, esporte e recreio deve ser redobrada.

PREVISÃO DO TEMPO

O tempo virou desde a última quinta-feira (06) e choveu em muitas regiões do Estado no período da madrugada e também na manhã desta sexta-feira (08). Todos os municípios capixabas, inclusive, estão em alerta para a possibilidade de temporais e elevado acumulado de água até as 23h59, podendo chegar até 100 milímetros de chuva em um só dia.
Nesse cenário, o capixaba se pergunta como será o fim de semana. Aos que desejam pegar uma praia no sábado ou domingo, é bom saber que as chances do sol não brilhar intensamente são grandes. De acordo com as previsões do Incaper, no sábado (08) o tempo deve permanecer nublado em todo o Espírito Santo e a temperatura volta a aumentar, ficando próxima dos 30 °C.
As possibilidades de aguaceiros são maiores na região Noroeste. Nas demais áreas, a chuva pode ocorrer em pancadas esporádicas ao longo do dia. Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuvas rápidas em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C, na Capital a máxima fica um grau abaixo.

DOMINGO

No domingo (09), o clima instável permanece, porém com menor probabilidade de ocorrer chuva. O dia será de períodos de sol, intercalando com momentos de céu nublado, na maior parte do Espírito Santo. Pode chover rapidamente em alguns pontos do Estado, mas de forma mal distribuída e passageira, especialmente no Sul. O vento sopra de moderado a forte no litoral.

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