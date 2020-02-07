Vegetação em praias de Vila Velha pode ter relação com ciclone

"Junto com as algas, existem pequenos organismos que vivem ali. Esse material acumulado pode gerar um risco para as pessoas que frequentam o local porque começa a entrar em decomposição, causa mau cheiro e pode ter prejuízos à saúde. No ambiente que não tem muita gente, é um processo natural, que vai ser limpo pela própria água. Mas quando são praias frequentadas, a orientação é realizar a limpeza"