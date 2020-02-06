Mancha no mar intriga moradores em Vila Velha

Uma macha escura, que apareceu no mar na região de Itaparica, em Vila Velha, intrigou moradores na manhã desta quinta-feira (6). Alguns deles temiam se tratar de fragmentos de óleo, que chegaram a ser encontrados em algumas praias do Espírito Santo no fim do ano passado.
A Prefeitura de Vila Velha garantiu que não se trata de vazamento de óleo ou qualquer tipo de substância. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi enviada ao local e verificou que a mancha foi formada por folhas trazidas pela maré.