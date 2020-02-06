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Itaparica

Mancha no mar intriga moradores em Vila Velha

Prefeitura encaminhou uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente até o local, que verificou que a mancha foi formada por um acúmulo de folhas trazidas pela maré

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 20:55
Moradores fotografaram uma mancha escura no mar de Itaparica Crédito: Internauta
Uma macha escura, que apareceu no mar na região de Itaparica, em Vila Velha, intrigou moradores na manhã desta quinta-feira (6). Alguns deles temiam se tratar de fragmentos de óleo, que chegaram a ser encontrados em algumas praias do Espírito Santo no fim do ano passado.
A Prefeitura de Vila Velha garantiu que não se trata de vazamento de óleo ou qualquer tipo de substância. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi enviada ao local e verificou que a mancha foi formada por folhas trazidas pela maré. 

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Cinco boatos sobre a mancha de óleo no mar para ficar de olho

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