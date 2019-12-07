Óleo ainda chega em praias do ES após um mês do primeiro registro

Mancha de óleo vinda do Nordeste foi encontrada na Praia de Guriri, em São Mateus

"Continua chegando esse material em pequena quantidade. Não é que a gente não limpou esse material ainda. Limpa, mas continua chegando", relatou o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabrício Borghi.

No Espírito Santo, 75 pontos no litoral foram atingidos pelas manchas de óleo, segundo levantamento do Ibama desta sexta-feira (6). Do total, 29 não registraram novos vestígios na última revista. Foram atingidos os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Aracruz, Linhares, Serra, Vitória e Vila Velha.