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Poluição

Óleo ainda chega em praias do ES após um mês do primeiro registro

Em Linhares, desde os primeiros registros do petróleo, já foram recolhidos pouco mais de 600 kg do material
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 20:10

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 20:10

Mancha de óleo vinda do Nordeste foi encontrada na Praia de Guriri, em São Mateus Crédito: Reprodução
Após um mês da chegada dos primeiros fragmentos de óleo na praia de Guriri, Norte do Espírito Santo, as autoridades ambientais continuam recolhendo vestígios do material. Foi no local, que é balneário de São Mateus, onde houve a primeira confirmação de que o óleo encontrado nas areias era o mesmo que atingiu praias do Nordeste brasileiro. Também continuam recebendo os fragmentos de petróleo as praias de Degredo e Cacimbas, em Linhares
"Continua chegando esse material em pequena quantidade. Não é que a gente não limpou esse material ainda. Limpa, mas continua chegando", relatou o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabrício Borghi.

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A força-tarefa montada para combater o óleo, que reúne ExércitoMarinha e órgãos ambientais, continua atuando no município. Cerca de 30 militares estão empenhados no serviço. Segundo o secretário, foram retirados de Cacimba e Degredo cerca de 1,5kg de fragmentos da substância e as praias registram tímida movimentação de banhistas. Em Linhares, desde os primeiros registros do petróleo, já foram recolhidos pouco mais de 600 kg do material, que fio encaminhado a um aterro sanitário na Serra.
No Espírito Santo, 75 pontos no litoral foram atingidos pelas manchas de óleo, segundo levantamento do Ibama desta sexta-feira (6). Do total, 29 não registraram novos vestígios na última revista. Foram atingidos os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Aracruz, Linhares, Serra, Vitória e Vila Velha.

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