Prefeitura confirma óleo em mais uma praia de Conceição da Barra

Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

A Prefeitura de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo, confirmou nesta segunda-feira (11) que foram coletados pequenos fragmentos de óleo na Praia do Surf, na sede do município. A Marinha do Brasil foi notificada e encaminhou o material para análise.

De acordo com a prefeitura, foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância, que tem características semelhantes à que foi encontrada nos Estados nordestinos. Assim que foram notificados do aparecimento dos fragmentos, o Gabinete de Gestão de Crise enviou equipes ao local para realizar a limpeza das praias.

As praias tiveram que ficar temporariamente interditadas, sendo liberadas em seguida. A interdição foi apenas no período necessário para realizar limpeza, evitando-se assim aglomeração de curiosos sem equipamentos de proteção individual (EPIs), esclareceu o secretário municipal de Meio ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.

ITAÚNAS

MONITORAMENTO

Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (11), uma equipe de monitoramento está percorrendo todas as praias do município para verificar eventual existência de novos fragmentos. A Prefeitura de Conceição da Barra orienta ainda que as pessoas que registrarem a presença da substância não devem tocá-la sem a devida proteção. O resíduo é tóxico e pode provocar ardência na pele, dor de cabeça, náusea, dificuldades na respiração e outros sintomas.

Qualquer informação sobre a constatação de óleo nas praias do município devem ser imediatamente repassadas à Marinha do Brasil, pelo telefone 185.

Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

LINHARES E SÃO MATEUS

Outras cidades da região Norte do Espírito Santo também registraram aparecimento de manchas de óleo nas praias. Na quinta-feira (7), foram encontrados fragmentos na praia de Guriri, em São Mateus. O mesmo material foi encontrado nas praias de Barra Nova e Urussuquara.