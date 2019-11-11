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Além de Itaúnas

Prefeitura confirma óleo em mais uma praia de Conceição da Barra

Substância foi enviada para análise. Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf; No município, há registros de óleo também na praia de Itaúnas. As manchas também foram encontradas em praias de São Mateus e Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 13:00

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 13:00

Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação
A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, confirmou nesta segunda-feira (11) que foram coletados pequenos fragmentos de óleo na Praia do Surf, na sede do município. A Marinha do Brasil foi notificada e encaminhou o material para análise.
De acordo com a prefeitura, foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância, que tem características semelhantes à que foi encontrada nos Estados nordestinos. Assim que foram notificados do aparecimento dos fragmentos, o Gabinete de Gestão de Crise enviou equipes ao local para realizar a limpeza das praias.
As praias tiveram que ficar temporariamente interditadas, sendo liberadas em seguida. A interdição foi apenas no período necessário para realizar limpeza, evitando-se assim aglomeração de curiosos sem equipamentos de proteção individual (EPIs), esclareceu o secretário municipal de Meio ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.

ITAÚNAS

As manchas de óleo que atingiram as praias do Nordeste do país também foram registradas na praia de Itaúnas, em Conceição da Barra, segundo informou a Marinha do Brasil neste domingo (10).

MONITORAMENTO

Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação
Na manhã desta segunda-feira (11), uma equipe de monitoramento está percorrendo todas as praias do município para verificar eventual existência de novos fragmentos. A Prefeitura de Conceição da Barra orienta ainda que as pessoas que registrarem a presença da substância não devem tocá-la sem a devida proteção. O resíduo é tóxico e pode provocar ardência na pele, dor de cabeça, náusea, dificuldades na respiração e outros sintomas.
Qualquer informação sobre a constatação de óleo nas praias do município devem ser imediatamente repassadas à Marinha do Brasil, pelo telefone 185.
Foram coletados aproximadamente 600 gramas da substância na Praia do Surf, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

LINHARES E SÃO MATEUS

Outras cidades da região Norte do Espírito Santo também registraram aparecimento de manchas de óleo nas praias. Na quinta-feira (7), foram encontrados fragmentos na praia de Guriri, em São Mateus. O mesmo material foi encontrado nas praias de Barra Nova e Urussuquara.
Já em Linhares, fragmentos de óleo foram vistos nas praias de Pontal do Ipiranga e no trecho que compreende a Vila de Povoação à comunidade de Degredo.

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