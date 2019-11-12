Mais três praias capixabas foram atingidas pelos fragmentos do óleo que contaminou o litoral nordestino. Os novos pontos foram no litoral de Linhares. São elas: Degredo, Povoação e Cacimbas. Outras sete praias voltaram a receber o resíduo.

Your browser does not support the audio element. Mais três praias de Linhares são atingidas por fragmentos de óleo

Ao todo já foi recolhido o material em dez praias localizadas em três cidades: Conceição da Barra, São Mateus e Linhares. De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), as contaminações por óleo foram registradas, até a tarde desta segunda-feira (11), nos seguintes locais:

Conceição da Barra - Itaúnas

Itaúnas São Mateus - Guriri, Barra Nova Norte, Barra Nova Sul, Praias das Pedras e Urussuquara

Guriri, Barra Nova Norte, Barra Nova Sul, Praias das Pedras e Urussuquara Linhares - Pontal do Ipiranga, Degredo, Povoação, Cacimbas

Rebio de Combios em Linhares Crédito: Ibama

Novos fragmentos voltaram a ser encontrados em Itaúnas, Guriri, Urussuquara e Pontal do Ipiranga. E desta vez, segundo o superintendente do Ibama, Diego Libardi, os resíduos chegaram ainda a novos pontos de Linhares.

Mas até o final da tarde desta segunda-feira (11), o litoral na região de Comboios, em Linhares, onde está localizada uma das bases do Projeto Tamar  um programa de conservação das tartarugas marinhas , não havia sido afetado pela contaminação. "A região não foi atingida até o momento", explicou Libardi.

Segundo o superintendente do Ibama, as equipes estão atuando rapidamente para retirar todo o resíduo que aparecer no litoral capixaba. Ele voltou a assinalar que a população não deve ter contato com o material, que é tóxico e cancerígeno. "A orientação é ligar para o 185 e esperar que as equipes especializadas cheguem ao local para fazer o recolhimento do produto. As Forças Armadas estão agindo rápido, não precisa recolher o material", destacou.

AVES CONTAMINADAS