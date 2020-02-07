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Vila Velha

Praia de Itapoã amanhece suja de vegetação e surpreende moradores; vídeo

O material encontrado é formado por folhas de vegetação que chegaram na região pela maré, as mesmas vistas no mar de Itaparica na última quinta-feira (6).

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 12:24
Praia de Itapoã amanhece suja de vegetação e surpreende moradores Crédito: Eduardo Caliman
Praia de Itapoã amanhece suja de vegetação e surpreende moradores
Quem passou pela Praia de Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (7), ficou surpreso com a grande quantidade de sujeira na areia. O material encontrado é formado por folhas de vegetação que chegaram na região pela maré, as mesmas vistas no mar de Itaparica nesta quinta-feira (6). 
Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já estão no local realizando o serviço de limpeza. "São folhas que chegaram pelo movimento da maré. As  mesmas de ontem (6)", explicou, por nota. 
Nesta quinta-feira (6) uma macha escura, que apareceu no mar na região de Itaparica, em Vila Velha, também intrigou moradores. Alguns deles temiam se tratar de fragmentos de óleo, que chegaram a ser encontrados em algumas praias do Espírito Santo no fim do ano passado. 
Na ocasião, a Prefeitura de Vila Velha também enviou equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos na praia e garantiu que não se tratava de vazamento de óleo ou qualquer outro tipo de substância.

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