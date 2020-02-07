Praia de Itapoã amanhece suja de vegetação e surpreende moradores; vídeo

Praia de Itapoã amanhece suja de vegetação e surpreende moradores Crédito: Eduardo Caliman

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Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já estão no local realizando o serviço de limpeza. "São folhas que chegaram pelo movimento da maré. As mesmas de ontem (6)", explicou, por nota.

Nesta quinta-feira (6) uma macha escura, que apareceu no mar na região de Itaparica, em Vila Velha, também intrigou moradores. Alguns deles temiam se tratar de fragmentos de óleo, que chegaram a ser encontrados em algumas praias do Espírito Santo no fim do ano passado.