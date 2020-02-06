Instituto emite alerta de chuva com perigo potencial para todo o ES

Aviso de chuva é válido até às 23h59 de sexta-feira (7) Crédito: Carlos Alberto

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (6) um alerta de acumulado de chuva classificado como perigo potencial para os 78 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido das 16h desta quinta-feira (6) até as 23h59 de sexta-feira (7).

O Inmet diz que a chuva pode ser de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco.

Veja Também Repetição de fenômenos deve provocar mais chuvas fortes no ES em fevereiro

O instituto instrui que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia durante a tempestade.

Em caso de situação de inundação, o Inmet pede que as pessoas protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil no número 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

Veja Também Vem chuva aí: saiba como receber alerta para desastres por mensagem de celular