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Instituto emite alerta de chuva com perigo potencial para todo o ES

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco; o aviso é válido para os 78 municípios do Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 17:03
Aviso de chuva é válido até às 23h59 de sexta-feira (7) Crédito: Carlos Alberto
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (6) um alerta de acumulado de chuva classificado como perigo potencial para os 78 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido das 16h desta quinta-feira (6) até as 23h59 de sexta-feira (7).
Apesar do prazo dado pelo Inmet, o Instituto Climatempo afirmou na última quarta-feira (5) que o fim de semana também deve ser de pancadas de chuva acompanhadas de raios em todo o território capixaba.
O Inmet diz que a chuva pode ser de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco.

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O instituto instrui que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia durante a tempestade.
Em caso de situação de inundação, o Inmet pede que as pessoas protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil no número 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

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