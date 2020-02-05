Calor, alta umidade e chuva com raios podem atingir o Estado neste fim de semana Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Previsão de pancadas de chuva com raios a partir de quinta-feira no ES

A previsão do tempo aponta que, a partir desta quinta-feira (6), pode voltar a chover em território capixaba, e a chuva deve chegar acompanhada de raios.

De acordo com o Instituto Climatempo, há a possibilidade da formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno típico do verão e responsável pela instabilidade climática que atingiu Rio de Janeiro no final de janeiro.

Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, explica que nesta quinta-feira (6) o calor e a alta umidade predominam sobre o Estado.

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No Centro-Sul do Espírito Santo, incluindo a Capital e toda a Grande Vitória, o sol aparece a partir da tarde, mas há condições para pancadas de chuva moderada a forte intensidade com raios.

Nas demais áreas, ela afirma que as pancadas de chuva são isoladas e mais fracas. Já na sexta-feira (7), o sol aparece em todo o Estado e faz calor, mas também pode chover fraco.

No oeste capixaba, ainda pode ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios, a partir da tarde.

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Já na faixa litorânea, as pancadas são rápidas e passageiras. No sábado (8), a tendência é para muito sol e chuvas passageiras em toda a faixa leste capixaba, inclusive Vitória.

Nas demais áreas, pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, que podem acontecer a qualquer hora do dia.

ZONA DE CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL

Com o aumento da instabilidade, há chance de formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), conforme previsto no final de janeiro . O fenômeno é apontado por especialistas como o responsável pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro no mês passado.