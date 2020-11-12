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Fabricada na Turquia

Polícia apreende arma de guerra em condomínio de Vila Velha

A escopeta calibre 12 automática, conhecida como Super 12, de fabricação na Turquia, não costuma ser vista com frequência no Espírito Santo. Três pessoas foram detidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 10:30

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:30

Super 12 automática foi apreendida pela Polícia Militar em Vila Velha
Super 12 automática foi apreendida pela Polícia Militar em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma escopeta calibre 12 automática, também conhecida como super 12, foi apreendida pela polícia em um condomínio no bairro Nova Ponta da Fruta, próximo à praça do pedágio da Rodovia do Sol, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (12). A arma de guerra não costuma ser vista no Espírito Santo.
De acordo com informações da TV Gazeta, a Polícia Militar foi acionada para o local por volta das 3 horas desta quinta-feira após denúncia feita por um morador, que afirmou que haviam pessoas armadas e utilizando drogas no local. Quando os militares chegaram ao condomínio encontraram um homem com uma pistola calibre 380, que também foi apreendia. O homem e outras duas pessoas foram presas. No momento da prisão, um dos detidos disse aos policiais que tinha uma super 12 automática escondida, que estava enrolada em um pano, atrás de um armário.
"Fomos até o local e vimos o rapaz com a pistola (calibre 380). Quando viu a guarnição, ele jogou a pistola fora e saiu correndo. Fomos atrás dele e conseguimos capturá-lo. Conversando com eles, fomos informados de que havia outra arma dentro da residência, aí encontramos a super 12", contou o soldado Valli em entrevista à TV Gazeta.

ARMA COMUM NAS FAVELAS DO RIO

De acordo com a polícia, a arma é fabricada na Turquia e é comum nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa escopeta não costuma ser vista com frequência no Espírito Santo.
"Essa super 12 é uma fabricação da Turquia. É um armamento extremamente pesado. Normalmente as de calibre 12 são manuais, e essa é automática. Essa arma consegue dar uma sequência de disparos de calibre 12. Esse armamento causou estranheza porque é comum de ver nas grandes favelas do Rio, de São Paulo. E ver um armamento desse nível no nosso Estado causa preocupação", afirmou o soldado Valli.
Super 12 automática foi apreendida pela Polícia Militar em Vila Velha
Super 12 automática: arma de guerra é fabricada na Turquia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TRIO PRESO É DA SERRA

De acordo com a polícia, as três pessoas que foram detidas não são de Vila Velha. Elas estavam escondidas nessa casa, dentro do condomínio, porque um dos detidos tinha um parente no local. O trio é Serra Dourada 3, bairro da Serra.
Além da super 12, a polícia também apreendeu uma pistola calibre 380, 15 munições do mesmo calibre e quatro buchas de maconha.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

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