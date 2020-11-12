Arma registrada na PM é encontrada em banco de calçada em Jardim da Penha

Uma arma com registro na Polícia Militar foi encontrada em um banco que fica em uma calçada de Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (12). O banco fica ao lado de um mercado, perto do posto de saúde do bairro.
Por volta de 5h30, um trabalhador que passava pela região viu essa arma no banco e acionou a PM, que chegou em seguida. Quando a equipe da TV Gazeta chegou ao local, a polícia ainda estava na rua.
A arma é uma pistola que está registrada na Polícia Militar. Ainda não tem informação de quem deixou essa arma no banco. O trabalhador que ligou para a polícia contou que acionou a PM porque ficou preocupado, já que uma criança poderia pegar essa arma.
