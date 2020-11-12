Em Vitória

Arma registrada na PM é encontrada em banco de calçada em Jardim da Penha

Um trabalhador que passava pelo local por volta de 5h30 viu a pistola em cima do banco e ligou para a Polícia, que veio em seguida

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Arma com registro na PM é encontrada em banco na calçada Jardim da Penha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma arma com registro na Polícia Militar foi encontrada em um banco que fica em uma calçada de Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (12). O banco fica ao lado de um mercado, perto do posto de saúde do bairro.
Por volta de 5h30, um trabalhador que passava pela região viu essa arma no banco e acionou a PM, que chegou em seguida. Quando a equipe da TV Gazeta chegou ao local, a polícia ainda estava na rua.
A arma é uma pistola que está registrada na Polícia Militar. Ainda não tem informação de quem deixou essa arma no banco. O trabalhador que ligou para a polícia contou que acionou a PM porque ficou preocupado, já que uma criança poderia pegar essa arma.
Com informações da TV Gazeta

