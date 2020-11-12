Homem é preso pela PRF por importunação sexual em ônibus no ES

Suspeito jogou um bilhete para a vítima, chamando a mulher de paixão da sua vida Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por cometer o crime de importunação sexual contra uma jovem em um ônibus que fazia a linha Belo Horizonte (MG) - Vitória nesta quarta-feira (11). De acordo com a PRF, o suspeito teria também ameaçado a vítima, dizendo que possuía um revólver na mochila. Ele foi detido depois que o motorista do veículo parou no posto de fiscalização da PRF, em Viana , devido à denúncia da passageira.

A vítima, que não quis ser identificada, disse que mora em Manhuaçu, município de Minas Gerais , e que, quando entrou no ônibus, o suspeito já estava no veículo. Ele sentou atrás dela e, então, começou a tentar puxar conversa.

"Desde o momento que ele me viu, começou a puxar papo comigo, perguntando de qual igreja eu era, mas eu não respondia. Depois de uns 10 minutos, ele começou a mexer na minha poltrona e tentar enfiar os dedos entre o vão das cadeiras para poder passsar a mão em mim, na minha cintura, e aquilo me incomodou muito", relatou.

Depois disso, a jovem contou que pensou em mudou de lugar para tentar evitar a abordagem do suspeito. No momento que ela se levantou para sentar em outra poltrona, o suspeito passou a mão em seu cabelo e jogou um bilhete com uma mensagem em que a chamava de "paixão da vida" e dizendo que queria transar.

"Fiquei com muito medo, porque todos no ônibus estavam dormindo. Pulei três poltronas para a frente, mas ele veio atrás de mim. Ele ficou me vigiando e pensei em falar com outra mulher que entrou junto comigo. Quando o ônibus parou em Venda Nova do Imigrante, contei para ela o que estava acontecendo", recordou.

"Depois da parada, eu sentei em uma outra poltrona e esse cara sentou de frente e começou a jogar beijos pra mim, mas eu ignorei. Até que ele começou a acariciar o pênis dele; aquele momento foi muito constrangedor" Vítima que não quis ser identificada - Sobre o crime de importunação sexual dentro de um ônibus

A passageira, então, advertiu o suspeito que estava se sentindo incomodada e que iria falar com o motorista. Ela contou que, depois disso, ele começou a ameaçá-la de morte, dizendo que estava carregando um revólver. Ela foi até a cabine do motorista e explicou o que estava acontecendo. O condutor do ônibus, então, decidiu parar no posto de fiscalização da PRF, em Viana. "Ainda estou assustada. Nunca achei que aconteceria isso comigo", desabafou a vítima.

Segundo a PRF, o suspeito foi detido pelo crime de importunação sexual e por ter ameaçado a mulher. Os agentes realizaram uma revista nas bagagens do homem e não encontraram nenhuma arma. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Cobilândia, em Vila Velha.

A vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Violência Contra a Mulher, em Vitória. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil acerca do caso. A Polícia Civil informou que o suspeito conduzido para Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem) foi autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.