Mulher relata agressões e tortura durante dias de cárcere privado em Colatina

Mulher teve o rosto cortado com uma faca em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

As cenas dos momentos de tortura ainda estão muito presentes na cabeça e nos pesadelos da mulher de 40 anos que, no último final de semana , foi amarrada, espancada e torturada pelo namorado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo . As agressões, que quase a levaram à morte, deixaram traumas além dos psicológicos: a vítima carrega consigo marcas de mais de 20 perfurações de faca e perdeu os cabelos, que foram arrancados pelo agressor.

Nesta quinta-feira (5), a cuidadora de idosos que foi vítima das agressões  e que pediu para não ser identificada  recebeu a reportagem de A Gazeta e contou que na madrugada anterior teve vários pesadelos com as agressões que sofreu. Aquilo tudo voltou para na minha mente. Ele me agredindo, meu sangue escorrendo pelo meu corpo, foi desesperador, relembra.

INÍCIO TRANQUILO E ROTINA DE AGRESSÕES

Segundo relato da vítima, sua vida começou mudar dois meses atrás. Ela conheceu o homem e foi morar com ele, no bairro Maria Ismênia. A cuidadora de idosos relatou ainda que no início o relacionamento era ótimo e o parceiro se mostrava carinhoso. Ele me chamava de princesa e me trazia chocolates todos os dias. Eu estava encantada e apaixonada, afirmou.

Mas o que parecia ser o início de um relacionamento sólido mudou rapidamente. Segundo a vítima, o companheiro  que ela afirma ser usuário de drogas  começou a ficar agressivo. A mulher conta ainda que precisou vender o seu telefone para pagar dívidas do namorado. Em pouco tempo, o homem já estava mantendo a mulher presa em casa durante o dia.

Vítima das agressões em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

A cuidadora de idosos contou que mesmo estando trancada em casa, o homem checava se ela havia mantido relações sexuais com outra pessoa. Ele me dava chutes e socos e chegou a quebrar meu dente e jogar fora, lembrou a mulher. Sem telefone e presa em casa, ela não conseguia denunciar as agressões.

TERROR, PRISÃO E TORTURA

As agressões mais fortes, segundo a vítima, começaram na última sexta-feira (30). O homem ficou agressivo após usar drogas e começou a brigar com ela por ciúmes, alegando que ela teria se relacionado com outro homem. Segundo a vítima, aos poucos, ele começou a perfurar o corpo dela com uma faca. Foram mais de 20 perfurações e parte das marcas dessa agressão ainda estão no corpo da mulher.

Mulher carrega ferimentos no corpo Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

Ao relatar os momentos que passou, a cuidadora de idosos disse que ainda sangrando e com muitas dores, foi amarrada com pedaços de pano e teve o cabelo cortado com uma faca. Segundo ela, o namorado afirmava que iria matá-la. Ele chegou a obrigar a vítima a consumir drogas alegando que ela ia sentir menos dor da hora de morrer, contou.

Durante o final de semana, segundo a cuidadora de idosos, ela seguia tendo o corpo perfurado pela faca e era obrigada a ter relações sexuais com o agressor, mesmo com o corpo ferido.

Em determinado momento eu não estava mais sentindo dores de tanto medo de morrer naquela situação. Ele chegou a pegar uma cavadeira e me ameaçar e agredir, se emocionou a vítima.

Homem cortou cabelo de namorada enquanto mantinha ela em cárcere privado Crédito: Divulgação/ PMES

Depois de dois dias sendo agredida, abusada e torturada pelo homem, a cuidadora de idosos seguia vivendo momentos de terror no domingo (1º). Mas durante a tarde ela conseguiu escapar da situação. Eu consegui pegar a chave da casa e esconder na minha roupa. Quando ele foi assistir um jogo de futebol, se distraiu e eu conseguir abrir a porta e escapar para pedir ajuda na casa de um vizinho, lembrou. Os vizinhos conseguiram chamar a polícia e o agressor foi detido.

A vítima ainda está com medo e não voltou para casa. Ela teve deferido um pedido de medida protetiva, que determina que o agressor deve manter dela distância de 300 metros, não podendo manter contato nem mesmo por telefone.