"Todo estupro é doloso. Em todo estupro existe a intenção de cometer aquele crime", diz advogada

Ela foi estuprada novamente. Porque nós tratamos o estupro sendo uma violência sexual, no caso dela, simbolicamente, ela foi novamente violentada. Porque o juiz que deveria acolher, tratar as partes de maneira igual, não fez isso. Ele colaborou com a violência do advogado, o membro do Ministério Público (MP) da mesma forma. Todos os homens fizeram uma grave violência com a Mariana. Ela foi criminalizada quando ela era a vítima. O culpado ficou tranquilo, sendo defendido por um dos maiores advogados de Santa Catarina. Tivemos uma situação grave que violentou essa mulher, o juiz e o membro do MP foram coniventes. Até o advogado da vítima, na sua função, tinha que ter se posicionado. Ele deveria ter defendido sua cliente, porém foi conivente com aquela situação. Isso é a cultura do estupro naturalizada e precisa ser denunciada. E isso é comum de acontecer e com mulheres pobres e negras é muito mais grave e jamais vem à tona. Precisamos repudiar o que os órgãos do sistema de justiça se posicionem, o MP precisa apurar os fatos e o promotor responder. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa punir esse advogado. Esses homens cometeram um grave crime de violência. Eles atingiram a dignidade dessa mulher, o emocional e o psicológico. Os fatos que foram expostos não tinham sentido ali.