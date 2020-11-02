Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra mulher

Homem é preso por torturar e manter namorada em cárcere privado em Colatina

Durante os momentos de agressão, ele chegou a perfurar a mulher com uma faca mais de 20 vezes e cortou o cabelo dela com o mesmo objeto
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 nov 2020 às 20:13

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 20:13

Homem corta cabelo de namorada enquanto mantinha ela em cárcere privado
Homem corta cabelo de namorada enquanto mantinha ela em cárcere privado Crédito: Divulgação/ PMES
Um homem foi preso depois de torturar e manter a namorada em cárcere privado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão aconteceu neste domingo (1º). Durante os momentos de agressão, ele chegou a perfurar a mulher, várias vezes, com uma faca e cortar o cabelo dela com o mesmo objeto. 
De acordo com a Polícia Militar, moradores do bairro Maria Ismênia fizeram uma denúncia anônima de uma briga de casal em uma residência.

Veja Também

Todas Elas: A Gazeta debate o combate à violência contra a mulher

Com Todas Elas, A Gazeta se engaja no combate à violência contra a mulher

No local indicado na denúncia, os militares flagraram a mulher escondida em um apartamento vizinho. Para preservar a vítima, o nome dos envolvidos não foi informado. 
Para os militares, a mulher, de 40 anos, relatou que foi amarrada com tiras de pano no sábado (31) e foi mantida presa na casa do homem. Durante esse período, ela sofreu cerca de 20 perfurações no corpo feitas por faca. O homem ainda cortou o cabelo da vítima com a faca e ameaçou matar ela com uma cavadeira. Além disso, o namorado  deu vários chutes na vítima e teria filmado todos os abusos. A mulher conseguiu fugir e se abrigou na casa de vizinhos. 
Homem é preso por torturar e manter namorada em cárcere privado em Colatina
Para a polícia, ela contou que as agressões foram motivadas por ciúmes e relatou que toda vez que ela ia até a casa do namorado, ele checava se a mulher teve relações sexuais com outra pessoa.
A vítima foi levada para o Hospital Silvio Avidos em Colatina para receber atendimento médico e social. O agressor foi preso em flagrante e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Veja Também

Mulher é esfaqueada nas costas pelo marido enquanto dormia em Cariacica

"Cheguei ao fundo do poço ao ter uma arma apontada para minha cabeça", diz capixaba

“Pressenti a morte e orei”: o drama de uma mulher esfaqueada pelo ex

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina crime Violência Contra a Mulher Crimes Brutais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados