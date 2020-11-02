Homem é preso por torturar e manter namorada em cárcere privado em Colatina

Homem corta cabelo de namorada enquanto mantinha ela em cárcere privado Crédito: Divulgação/ PMES

Um homem foi preso depois de torturar e manter a namorada em cárcere privado em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. A prisão aconteceu neste domingo (1º). Durante os momentos de agressão, ele chegou a perfurar a mulher, várias vezes, com uma faca e cortar o cabelo dela com o mesmo objeto.

De acordo com a Polícia Militar, moradores do bairro Maria Ismênia fizeram uma denúncia anônima de uma briga de casal em uma residência.

No local indicado na denúncia, os militares flagraram a mulher escondida em um apartamento vizinho. Para preservar a vítima, o nome dos envolvidos não foi informado.

Para os militares, a mulher, de 40 anos, relatou que foi amarrada com tiras de pano no sábado (31) e foi mantida presa na casa do homem. Durante esse período, ela sofreu cerca de 20 perfurações no corpo feitas por faca. O homem ainda cortou o cabelo da vítima com a faca e ameaçou matar ela com uma cavadeira. Além disso, o namorado deu vários chutes na vítima e teria filmado todos os abusos. A mulher conseguiu fugir e se abrigou na casa de vizinhos.

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Para a polícia, ela contou que as agressões foram motivadas por ciúmes e relatou que toda vez que ela ia até a casa do namorado, ele checava se a mulher teve relações sexuais com outra pessoa.