"Cheguei ao fundo do poço ao ter uma arma apontada para minha cabeça", diz capixaba

Me coloquei à disposição da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e amadrinhei algumas ações ligadas às casas de apoio que recebem e acolhem mulheres em situação de violência e vulnerabilidade no Estado. Dando apoio e suporte para a criação de aulas de defesa pessoal, doando os meus livros, para os primeiros passos do resgate da autoestima, abrindo caminho para o autoconhecimento, através de rodas de conversas que visa o empoderamento dessas mulheres, que precisam recuperar o seu amor-próprio e sua dignidade. Todo esse trabalho é feito com muito cuidado, carinho e respeito pelas suas histórias. Um trabalho com muito amor, empatia e sororidade. Como cidadã e ativista também apoiei ações na Delegacia de Atendimento à Mulher do centro do Rio de Janeiro, ajudando na implantação de uma brinquedoteca e, recentemente, fui convidada a criar um projeto de padronização das brinquedotecas de todas as Delegacias de Atendimento à Mulher do Estado, com o objetivo de proteger, de forma lúdica, as crianças que chegam com suas mães no momento em que vão prestar queixa e fazer o boletim de ocorrência. Tudo para que essa criança não sofra outro tipo de violência ouvindo os trágicos relatos de sua mãe.