Todas Elas: A Gazeta debate o combate à violência contra a mulher

Jornalista Ana Paula Araújo escreveu livro sobre a cultura do estupro no Brasil Crédito: Divulgação / Leo Aversa

Michelle Meira, e da presidente do Movimento de Mulheres Bertha Lutz do Espírito Santo, Vânia Venâncio . A live será mediada pela repórter Elis Carvalho, de A Gazeta. A violência contra mulher e a desigualdade de gênero será tema do debate que será promovido na primeira live do projeto Todas Elas nesta terça-feira, às 19 horas. O encontro terá a participação da jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, autora do livro "Abuso - A cultura do estupro no Brasil"; da delegada e gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo (Sesp),e da presidente do Movimento de Mulheres Bertha Lutz do Espírito Santo,. A live será mediada pela repórter, de A Gazeta.

ANIVERSÁRIO

Fabio, Lucas, a aniversariante Valentina e Andrea Primo: celebrando 11 anos com o tema "Tie Dye" Crédito: Monica Zorzanelli / Thuanny Louzada

TENDÊNCIAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O palestrante e consultor em inovação Evandro Milet, o deputado federal Felipe Rigoni, a consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Beatriz Lanza são alguns dos palestrantes confirmados na VI Semana Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://semanatic.prodest.es.gov.br/, onde está disponível a programação. Todas as palestras serão on-line e realizadas no período de 19 a 23 de outubro. Neste ano, o evento tem como tema “A Aceleração da Transformação Digital: Tecnologia X Inovação X Produtividade.

Promovido pelo Prodest, o evento terá debates sobre vários temas como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Segurança da Urna Eletrônica, a Influência da Transformação Digital na Aceleração da Oferta de Serviços Digitais Governamentais, a Transformação Digital e o Profissional do Futuro, entre outros.

COQUETEL DÉCOR

Kassia Tomasco, Grace Queiroz e Lincon Rohr Crédito: Mônica Zorzanelli

DIA MUNDIAL DA TROMBOSE

Esta terça-feira (13), é marcada como o Dia Mundial da Trombose. A doença se tornou mais comum neste período de pandemia, por ter alguma relação com as complicações provocadas pela Covid-19. De acordo com a cirurgiã vascular Moriane Lorenzoni, a trombose ocorre quando há formação de um coágulo em uma veia grande das pernas bloqueando o fluxo de sangue, causando inchaço e dor.

“Algumas pesquisas mais recentes apontam que pacientes com Covid-19 têm duas vezes mais chances de desenvolver trombose. Entre os casos mais graves, com o paciente internado em UTI, o risco para a embolia pulmonar fica entre 20 e 50%”, explica.

ENCONTRO