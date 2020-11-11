Corpo de homem é encontrado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Mãe do rapaz, Marilda Costa Rezende, foi ao local; vítima foi identificada como Elimarques Costa Rezende Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado com marcas de tiros na manhã desta terça-feira (11) no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Elimarques Costa Rezende, morava no bairro, a poucos metros do local do crime.

O corpo do homem foi encontrado no meio da Rua Laudimira Carias por volta das 8h30. Assim que soube da morte, a mãe do rapaz, Marilda Costa Rezende foi ao local. Vizinhos que deram a notícia, correram e me contaram. Acabaram de matar o Gagao, apelido dele. Ele morava sozinho, era separado da esposa e tinha 3 filhos, contou a mãe.

Ainda de acordo com a mãe da vítima, ele passava pelo local todos os dias. Ela diz que não sabe ainda o que teria motivado o crime. Não tem lógica, ele era trabalhador e não mexia com nada errado, disse Marilda.

Equipes da Polícia Militar preservaram a cena do crime até chegada da perícia. Segundo a Polícia Civil , o caso é investigado e ainda não se sabe a motivação. Nenhum suspeito foi detido.