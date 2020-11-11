Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morto a tiros

Corpo de homem é encontrado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Elimarques Costa Rezende, de 32 anos, morava no bairro Otton Marins, a poucos metros do local do crime

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 16:36
Mãe do rapaz, Marilda Costa Rezende, foi ao local
Mãe do rapaz, Marilda Costa Rezende, foi ao local; vítima foi identificada como Elimarques Costa Rezende Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado com marcas de tiros na manhã desta terça-feira (11) no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Elimarques Costa Rezende, morava no bairro, a poucos metros do local do crime.
O corpo do homem foi encontrado no meio da Rua Laudimira Carias por volta das 8h30. Assim que soube da morte, a mãe do rapaz, Marilda Costa Rezende foi ao local. Vizinhos que deram a notícia, correram e me contaram. Acabaram de matar o Gagao, apelido dele. Ele morava sozinho, era separado da esposa e tinha 3 filhos, contou a mãe.
Ainda de acordo com a mãe da vítima, ele passava pelo local todos os dias. Ela diz que não sabe ainda o que teria motivado o crime. Não tem lógica, ele era trabalhador e não mexia com nada errado, disse Marilda.
Equipes da Polícia Militar preservaram a cena do crime até chegada da perícia. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado e ainda não se sabe a motivação. Nenhum suspeito foi detido.
Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul. 

Veja Também

Polícia investiga duas versões para caso de homem queimado em Linhares

Motorista freia, PRF desconfia e flagra assaltante dentro de ônibus na Serra

Caso Gabriela Chermont: em julgamento, delegado relata pressão política, diz advogado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados