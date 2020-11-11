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90% do corpo queimado

Polícia investiga duas versões para caso de homem queimado em Linhares

Segundo informações da Polícia Civil,  alguém pode ter colocado fogo no homem enquanto ele estava deitado na calçada. Outra possibilidade também é investigada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 15:15

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:15

O homem queimado foi encontrado no meio da rua, no bairro Interlagos Crédito: Leitor
Polícia Civil ainda está investigando o que causou as queimaduras que deixaram um homem, de 49 anos, em estado gravíssimo e com 90% do corpo queimado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com Fabrício Lucindo, delegado chefe da Delegacia Regional de Linhares, a polícia segue duas linhas de investigação para o caso.
A primeira possibilidade é que alguém teria jogado o combustível sobre ele e ateou fogo. Segundo as informações que nós colhemos, essa vítima estaria embriagada antes de ter o corpo queimado, relatou Lucindo.

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Homem tem 90% do corpo queimado e fica em estado gravíssimo em Linhares

A segunda, de acordo com o delegado, é de que ele quisesse colocar fogo na casa onde morava com a esposa e acabou se queimando antes de conseguir.
A segunda possibilidade é que, conforme informações coletadas no local, ele estaria de colocar fogo na casa. Então, embriagado, ele acabou caindo antes de chegar a casa e o líquido inflamável acabou se incendiando nas imediações da residência. Segundo as informações que foram coletadas, havia um atrito entre ele e a companheira, por conta de bebida, relatou o delegado. 
De acordo com o Hospital Rio Doce, para onde a vítima foi encaminhada primeiramente, ele teve ferimentos de terceiro grau e ficou com 90% do corpo queimado. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo. Em função do quadro de saúde, da unidade de Linhares, ele precisou ser levado para o Centro de Queimados, na Grande Vitória.

O CASO

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem queimado foi encontrado no meio da rua. O incêndio aconteceu no bairro Interlagos, na Avenida Luiz de Camões.
Na calçada onde ele foi encontrado havia uma mala que também ficou toda queimada. Vizinhos relataram que o objeto estava com o homem na hora que pegou fogo.
Homem estava na calçada
Homem estava na calçada Crédito: TV Gazeta Norte
Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida inicialmente por moradores que passavam pelo local e ajudaram a apagar o fogo, utilizando um pó químico de extintor de incêndio.
Embora o homem estivesse consciente, ele não conseguiu explicar claramente qual foi a causa do fogo que acabou atingindo seu próprio corpo.

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