Polícia investiga duas versões para caso de homem queimado em Linhares

O homem queimado foi encontrado no meio da rua, no bairro Interlagos Crédito: Leitor

A primeira possibilidade é que alguém teria jogado o combustível sobre ele e ateou fogo. Segundo as informações que nós colhemos, essa vítima estaria embriagada antes de ter o corpo queimado, relatou Lucindo.

A segunda, de acordo com o delegado, é de que ele quisesse colocar fogo na casa onde morava com a esposa e acabou se queimando antes de conseguir.

A segunda possibilidade é que, conforme informações coletadas no local, ele estaria de colocar fogo na casa. Então, embriagado, ele acabou caindo antes de chegar a casa e o líquido inflamável acabou se incendiando nas imediações da residência. Segundo as informações que foram coletadas, havia um atrito entre ele e a companheira, por conta de bebida, relatou o delegado.

De acordo com o Hospital Rio Doce, para onde a vítima foi encaminhada primeiramente, ele teve ferimentos de terceiro grau e ficou com 90% do corpo queimado. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo. Em função do quadro de saúde, da unidade de Linhares, ele precisou ser levado para o Centro de Queimados, na Grande Vitória.

O CASO

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem queimado foi encontrado no meio da rua. O incêndio aconteceu no bairro Interlagos, na Avenida Luiz de Camões.

Na calçada onde ele foi encontrado havia uma mala que também ficou toda queimada. Vizinhos relataram que o objeto estava com o homem na hora que pegou fogo.

Homem estava na calçada Crédito: TV Gazeta Norte

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida inicialmente por moradores que passavam pelo local e ajudaram a apagar o fogo, utilizando um pó químico de extintor de incêndio.