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No fim de semana

Casal de SP passa por momentos de desespero no mar de Manguinhos

Vindos de São Paulo para encontrarem amigos capixabas, Alexandre e Renato alugaram uma casa no balneário da Serra e, no domingo (8), entraram na água. Ambos caíram em um buraco, foram puxados pela correnteza e por pouco não perderam a vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 14:10

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:10

Afogamento
Renato, à frente, e Alexandre passaram por momentos de desespero no mar de Manguinhos no último domingo (8) Crédito: Arquivo Pessoal
Manguinhos, na Serra, é um dos balneários capixabas mais procurados por quem busca águas calmas, sossego e uma boa gastronomia. Este foi exatamente o local escolhido pelo casal Renato Caleffi e Alexandre Carvalho, ambos de 46 anos, para passar o último final de semana na companhia de amigos capixabas, porém os momentos vividos por eles na praia passaram longe do lazer que esperavam ter.

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Por volta do meio-dia do último domingo (8), Renato, que é chef de cozinha em São Paulo e consultor gastronômico, decidiu entrar na água. Ele foi acompanhado do companheiro, que é publicitário. Mas assim que entraram no mar, logo foram puxados para um buraco e começaram a se afogar.
"Nós viemos para ficar uns dias em Manguinhos com amigos que temos aí no Estado, entre eles a Suely. Fazia cerca de dois anos que não nos víamos e decidimos nesse final de semana alugar uma casa no balneário. Já conheço a região, amo Manguinhos, por isso eu e Alexandre decidimos entrar para sentir a energia do lugar. A água estava calma como é normal para Manguinhos, mas logo caímos em um buraco e a correnteza nos impedia de sair. Isso bem pertinho da rebentação das ondas. Foram momentos agoniantes e de desespero", contou Renato.
Nas redes sociais, Renato detalhou a experiência vivida e recebeu o carinho de amigos e dos seguidores que o acompanham profissionalmente na gastronomia.

"ANJO DA GUARDA"

A amiga a quem o chef de cozinha se refere é Suely Faiçal, proprietária de restaurantes no Estado que tiveram a colaboração de Renato na elaboração do cardápio. Ela estava na praia na companhia dos amigos e foi a primeira pessoa a avistar que ambos se afogavam.
"Eu iria entrar na água, mas eles foram à frente. Logo que entraram, vi que o Renato gesticulava com as mãos. Até pensei que ele estava me chamando, mas demorou um tempo para eu perceber que os estavam subindo e descendo na água. Aí me dei conta que era um afogamento e me desesperei. O Rodrigo, que estava ao nosso lado na areia viu e logo pegou a prancha de surfe para socorrê-los", disse Suely.
"Se adiantar de alguma coisa, e se voce? estiver numa situac?a?o dessa, tenha calma"
Renato Caleffi - Chef de cozinha
Enquanto Renato e Alexandre eram dominados pelo redemoinho, Rodrigo e a namorada foram para a água e conseguiram retirar o casal, que já estava bastante debilitado devido à força da água.
"O Rodrigo foi um anjo em nossas vidas e isso não é força de expressão. Ele primeiro tirou o Alê da água, pois ele estava pior que eu. Depois na sequência voltou e me tirou também. O Alexandre vomitou, eu também passei muito mal e me joguei na areia. Tive Covid-19 há algum tempo e minha capacidade pulmonar ainda não estava recuperada, então foi mais difícil ainda. Não sei quanto tempo ficamos na água, mas foram momentos de pânico. Já estávamos sem forças para resistir", detalhou Renato.

O LOCAL

Recuperados e já em São Paulo novamente, o chef de cozinha contou não ter visto nenhuma placa indicativa sobre as condições do mar na região e também não havia salva-vidas no balneário.
"Mesmo já tendo algum conhecimento desta praia, não sabia que ali tinha correnteza e buracos. Não vimos salva-vidas também, tanto que foi o 'anjo' Rodrigo que nos salvou. É uma pena, pois é uma praia tão bonita, uma restinga maravilhosa, poderia ter esse tipo de serviço", ponderou Renato, que por ora, não pretende incluir novamente praia no próximo roteiro em solo capixaba. "Por ora, acho que aproveitaremos Pedra Azul, é mais seguro".
Após se recuperarem, já na casa que haviam alugado, Renato, Alexandre e Suely souberam que Rodrigo havia salvado momentos depois mais quatro pessoas, sendo dois pais com os respectivos filhos da mesma forma.
Ver essa foto no Instagram

Algue?m acorda e resolve salvar 6 pessoas no mar!? Calma que eu vou explicar. Parecemos dois exaustos nessa foto? E? o registro de um po?s quase afogamento. Foto para a prosperidade, de um dia que nunca esqueceremos. Um dia de gratida?o eterna, inclusive. Claro no?s na?o poderi?amos estar longe um do outro, numa experie?ncia de quase morte, da qual ainda estamos buscando as respostas deste aprendizado. Fomos resgatados por um anjo: @rodrigocapitao Rodrigo Serafim dos Anjos, que salvou mais 4 pessoas na seque?ncia, em um redemoinho, que levou todos para um buraco, ale?m de tragar todos para o fundo. Uma praia tranquila e inocente. Toda cercada de restinga, ru?stica e paradisi?aca. Sem salva-vidas. Sem sinalizac?a?o. Nosso corpo e a mente ainda esta?o tomados pelo susto. A dor no corpo anestesiado e estressado de quem nadou, nadou e era somente engolido pelo mar. Ergui?amos a ma?o em busca de um olhar, ate? que uma amiga percebeu e pediu ajuda. Gratida?o @sufaical, sem voce? e seu pedido de ajuda, na?o estari?amos contando nossa histo?ria. Meu u?ltimo suspiro do mar foi gritar Ale?eeee!. Talvez como despedida ou na?o se esquec?a de mim. Sem forc?as, ergui a ma?o pela u?ltima vez, pedido socorro. A coisa mais linda dessa tra?gica histo?ria, porque existe beleza em tudo, foi o @alecarval pedir para nosso anjo-resgate me salvar primeiro, mesmo ele estando pior que eu. E quando ele estava ja? salvo, quis voltar para a?gua para me resgatar. Tiveram que segurar ele. Ah, o amor na?o desiste jamais! O amor fala de todas as formas, na?o e? mesmo? Eu tambe?m me lembro que ainda na prancha de surf, sendo carregado, cuidava dele com o olhar. Ainda estamos em choque. Mas estamos bem, celebrando a vida, em festa interior, felizes com o nosso renascimento. Se adiantar de alguma coisa, e se voce? estiver numa situac?a?o dessa, tenha calma. Mas sera? que consegue? Mas a vida e? feita de conexo?es e provide?ncia. Gratida?o a todos que nos salvaram: @gabyfaical que convidou @luyzadantas, que levou @rodrigocapitao e lembrou ele de pegar a prancha na hora do resgate, e @sufaical que percebeu tudo em tempo. Estamos bem. Mas, acaba logo 2020, por favor!

Uma publicação compartilhada por Chef Renato Caleffi (@renatocaleffi) em

PREFEITURA

Procurada por A Gazeta com relação à necessidade de mais segurança para os banhistas na região apontada pelo chef de cozinha, a Prefeitura da Serra respondeu, em nota, que os guarda-vidas estão presentes em todas as praias do município. Para o período de verão, a Prefeitura está realizando processo seletivo para a contratação de mais 92 guarda-vidas. O local é sinalizado com placa de balneabilidade e os testes são feitos semanalmente. A Prefeitura, contudo, não esclareceu se no local existe algum tipo de sinalização sobre eventuais correntezas ou buracos no mar de Manguinhos.

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