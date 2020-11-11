Casal de SP passa por momentos de desespero no mar de Manguinhos

Renato, à frente, e Alexandre passaram por momentos de desespero no mar de Manguinhos no último domingo (8) Crédito: Arquivo Pessoal

Manguinhos, na Serra , é um dos balneários capixabas mais procurados por quem busca águas calmas, sossego e uma boa gastronomia. Este foi exatamente o local escolhido pelo casal Renato Caleffi e Alexandre Carvalho, ambos de 46 anos, para passar o último final de semana na companhia de amigos capixabas, porém os momentos vividos por eles na praia passaram longe do lazer que esperavam ter.

Por volta do meio-dia do último domingo (8), Renato, que é chef de cozinha em São Paulo e consultor gastronômico, decidiu entrar na água. Ele foi acompanhado do companheiro, que é publicitário. Mas assim que entraram no mar, logo foram puxados para um buraco e começaram a se afogar.

"Nós viemos para ficar uns dias em Manguinhos com amigos que temos aí no Estado, entre eles a Suely. Fazia cerca de dois anos que não nos víamos e decidimos nesse final de semana alugar uma casa no balneário. Já conheço a região, amo Manguinhos, por isso eu e Alexandre decidimos entrar para sentir a energia do lugar. A água estava calma como é normal para Manguinhos, mas logo caímos em um buraco e a correnteza nos impedia de sair. Isso bem pertinho da rebentação das ondas. Foram momentos agoniantes e de desespero", contou Renato.

Nas redes sociais, Renato detalhou a experiência vivida e recebeu o carinho de amigos e dos seguidores que o acompanham profissionalmente na gastronomia.

"ANJO DA GUARDA"

A amiga a quem o chef de cozinha se refere é Suely Faiçal, proprietária de restaurantes no Estado que tiveram a colaboração de Renato na elaboração do cardápio. Ela estava na praia na companhia dos amigos e foi a primeira pessoa a avistar que ambos se afogavam.

"Eu iria entrar na água, mas eles foram à frente. Logo que entraram, vi que o Renato gesticulava com as mãos. Até pensei que ele estava me chamando, mas demorou um tempo para eu perceber que os estavam subindo e descendo na água. Aí me dei conta que era um afogamento e me desesperei. O Rodrigo, que estava ao nosso lado na areia viu e logo pegou a prancha de surfe para socorrê-los", disse Suely.

"Se adiantar de alguma coisa, e se voce? estiver numa situac?a?o dessa, tenha calma" Renato Caleffi - Chef de cozinha

Enquanto Renato e Alexandre eram dominados pelo redemoinho, Rodrigo e a namorada foram para a água e conseguiram retirar o casal, que já estava bastante debilitado devido à força da água.

"O Rodrigo foi um anjo em nossas vidas e isso não é força de expressão. Ele primeiro tirou o Alê da água, pois ele estava pior que eu. Depois na sequência voltou e me tirou também. O Alexandre vomitou, eu também passei muito mal e me joguei na areia. Tive Covid-19 há algum tempo e minha capacidade pulmonar ainda não estava recuperada, então foi mais difícil ainda. Não sei quanto tempo ficamos na água, mas foram momentos de pânico. Já estávamos sem forças para resistir", detalhou Renato.

O LOCAL

Recuperados e já em São Paulo novamente, o chef de cozinha contou não ter visto nenhuma placa indicativa sobre as condições do mar na região e também não havia salva-vidas no balneário.

"Mesmo já tendo algum conhecimento desta praia, não sabia que ali tinha correnteza e buracos. Não vimos salva-vidas também, tanto que foi o 'anjo' Rodrigo que nos salvou. É uma pena, pois é uma praia tão bonita, uma restinga maravilhosa, poderia ter esse tipo de serviço", ponderou Renato, que por ora, não pretende incluir novamente praia no próximo roteiro em solo capixaba. "Por ora, acho que aproveitaremos Pedra Azul, é mais seguro".

Após se recuperarem, já na casa que haviam alugado, Renato, Alexandre e Suely souberam que Rodrigo havia salvado momentos depois mais quatro pessoas, sendo dois pais com os respectivos filhos da mesma forma.

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