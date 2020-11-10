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Homem tem 90% do corpo queimado e fica em estado gravíssimo em Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, próximo à vítima foi encontrado um galão de combustível. Apesar disso, ainda não é possível afirmar as causas do incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:34

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:34

Próximo ao homem foi encontrado um galão de combustível
Próximo ao homem foi encontrado um galão de combustível Crédito: TV Gazeta Norte
Um homem de 49 anos teve praticamente todo o corpo queimado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as queimaduras atingiram cerca de 90% do corpo da vítima. 
Segundo os Bombeiros, os militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro Interlagos. O solicitante relatou que o homem estava com o corpo em chamas e que a população estava tentando apagar.
Homem estava na calçada
Homem estava na calçada Crédito: TV Gazeta Norte
Os Bombeiros informaram que quando chegaram ao local a vítima não tinha mais com o corpo em chamas. O homem estava consciente e se queixava de forte dores no corpo. A equipe de resgate realizou os primeiros socorros e o transportou para o Hospital Rio Doce, no mesmo município.
Próximo ao homem foi encontrado um galão de combustível, segundo a corporação Apesar disso, ainda não é possível afirmar as causas do incêndio.

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Polícia Civil informou que ainda não recebeu a ocorrência, mas o caso será investigado. A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para atuar na ocorrência.
Por nota, o Hospital Rio Doce informou que o paciente chegou à unidade em estado gravíssimo, com 90% do corpo com queimaduras de terceiro grau. Segundo o hospital, ele foi o atendido na sala de emergência. O hospital solicita uma transferência para uma unidade de referência para queimados na Grande Vitória.

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