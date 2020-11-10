Homem tem 90% do corpo queimado e fica em estado gravíssimo em Linhares

Um homem de 49 anos teve praticamente todo o corpo queimado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as queimaduras atingiram cerca de 90% do corpo da vítima.
Segundo os Bombeiros, os militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro Interlagos. O solicitante relatou que o homem estava com o corpo em chamas e que a população estava tentando apagar.
Os Bombeiros informaram que quando chegaram ao local a vítima não tinha mais com o corpo em chamas. O homem estava consciente e se queixava de forte dores no corpo. A equipe de resgate realizou os primeiros socorros e o transportou para o Hospital Rio Doce, no mesmo município.
Próximo ao homem foi encontrado um galão de combustível, segundo a corporação Apesar disso, ainda não é possível afirmar as causas do incêndio.
A Polícia Civil informou que ainda não recebeu a ocorrência, mas o caso será investigado. A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para atuar na ocorrência.
Por nota, o Hospital Rio Doce informou que o paciente chegou à unidade em estado gravíssimo, com 90% do corpo com queimaduras de terceiro grau. Segundo o hospital, ele foi o atendido na sala de emergência. O hospital solicita uma transferência para uma unidade de referência para queimados na Grande Vitória.