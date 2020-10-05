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Após 1 mês de internação

Morre mulher queimada em explosão de churrasqueira em Cariacica

Thalita da Silva Cruz, de 25 anos, foi internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, em estado gravíssimo, no dia 6 de setembro, data em que o acidente aconteceu. A jovem deixa uma filha de dois anos

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 18:33
Thalita da Silva Cruz, de 25 anos, morreu após ficar um mês internada
Thalita da Silva Cruz, de 25 anos, morreu após ficar um mês internada Crédito: Reprodução
A nutricionista de 25 anos que teve o corpo queimado após a explosão de uma churrasqueira em Cariacica morreu nesta segunda-feira (5). Thalita da Silva Cruz foi internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, em estado gravíssimo, no domingo do dia 6 de setembro, data em que o acidente aconteceu. A jovem deixa uma filha de dois anos.
Segundo a tia da vítima, Silvia Rodrigues, durante todo o período da internação não houve melhora no quadro de saúde de Thalita e os médicos sempre deixaram a família ciente da gravidade do caso.
Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica
Após explosão em festa, mulher teve metade do corpo queimado em Cariacica Crédito: Internauta
Dias depois de ter metade do corpo queimado, a jovem ainda precisou amputar parte de uma perna.
A tia conta que a nutricionista foi ao evento para "espairecer", como forma de se divertir após um tempo dentro de casa, isolada devido à pandemia do novo coronavírus.
Além da nutricionista, pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas por conta da explosão.

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