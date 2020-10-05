Morre mulher queimada em explosão de churrasqueira em Cariacica

A nutricionista de 25 anos que teve o corpo queimado após a explosão de uma churrasqueira em Cariacica morreu nesta segunda-feira (5). Thalita da Silva Cruz foi internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, em estado gravíssimo, no domingo do dia 6 de setembro, data em que o acidente aconteceu. A jovem deixa uma filha de dois anos.
Segundo a tia da vítima, Silvia Rodrigues, durante todo o período da internação não houve melhora no quadro de saúde de Thalita e os médicos sempre deixaram a família ciente da gravidade do caso.
A tia conta que a nutricionista foi ao evento para "espairecer", como forma de se divertir após um tempo dentro de casa, isolada devido à pandemia do novo coronavírus.
Além da nutricionista, pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas por conta da explosão.