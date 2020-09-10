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Cavalgada em Cariacica

Mulher queimada em explosão no ES terá parte da perna amputada

Segundo informações do repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, o estado de saúde da jovem ainda é grave; a cirurgia de amputação deve ser realizada na sexta-feira (11)

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 19:51
Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica
Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica Crédito: Internauta
A mulher de 25 anos que teve o corpo queimado durante um evento no último domingo (6), em Cariacica, precisará amputar parte de uma das pernas. O acidente ocorreu após uma churrasqueira explodir durante uma cavalgada realizada no bairro Cariacica Sede. Segundo informações do repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, o estado de saúde da jovem ainda é grave e a cirurgia deve ser feita na sexta-feira (11). Um novo boletim médico sobre o estado da mulher deve ser divulgado no sábado (12). Ela está internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Além da nutricionista, pelo menos outras quatro pessoas também ficaram feridas por conta da explosão. Entre elas está um policial militar, que também tem o estado de saúde considerado grave. Ele está sedado. Uma outra vítima apresentou melhora e deve ser encaminhada à enfermaria até o início da próxima semana.
A família da jovem de 25 anos disse que pretende registrar um boletim de ocorrência para que o motivo da explosão seja investigado.
Polícia Civil do Espírito Santo, que na quarta-feira (9) informou não ter recebido nenhum chamado referente ao caso, disse, nesta quinta (10), ter "tomado conhecimento do fato somente através da imprensa". Em nota, a PC ressaltou que irá adotar as medidas cabíveis de apuração do ocorrido.
A TV Gazeta tentou contato com a organização do evento durante a tarde desta quinta-feira (10), mas não obteve resposta.

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