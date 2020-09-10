Empresário é indiciado por tentativa de homicídio contra motoboy no ES

Empresário é indiciado por tentativa de homicídio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O empresário Rhuan Carlos Schimid, de 24 anos, que teria esfaqueado o motoboy Wesley Mendes dos Santos, de 28 anos , no dia 24 de março, em Itaparica, Vila Velha, em uma briga em função do atraso na entrega de um lanche, foi indiciado por tentativa de homicídio. O suspeito decidiu falar cerca de cinco meses depois do ocorrido e apresentou a versão dele, por meio de um vídeo, que mostra a confusão.

De acordo com reportagem veiculada pela TV Gazeta no último dia 7, o vídeo apresentado pela defesa do acusado mostra o motoboy aguardando na portaria para fazer entrega de uma pizza. Pouco tempo depois, o comerciante desce e uma discussão começa, até que os dois entram em luta corporal. Em seguida, o pai de Rhuan aparece e o motoboy se afasta. Após a briga, Wesley, machucado, sobe na moto e vai embora.

À época da ocorrência, o motoboy afirmou que a motivação da briga foi o atraso na entrega. Em entrevista ao repórter Kaique Dias, para a TV Gazeta, o suspeito afirmou que inicialmente tentou entrar em contato com o estabelecimento para saber o motivo da demora, não tendo obtido resposta. "Devido a isso, fiz o pedido em outra pizzaria. Quando eram 22h30, chegou o motoboy da primeira pizza. O porteiro informou que a gente já havia comido outra pizza e que ele podia ir embora e que, por causa do horário, não iríamos querer mais. Ele, inconformado, começou a ligar para o meu telefone. Cheguei lá embaixo, começamos a discutir, ele me empurrou e veio partindo para cima de mim. Nisso, saquei o canivete que eu tinha na cintura, que eu uso para abrir as caixas da minha loja", contou.

O empresário alegou ainda que não foi ele que iniciou a briga. "O motoboy fez um filme meu como se eu fosse um monstro e eu não sou esse tipo de pessoa. Em nenhum momento eu tive a intenção de tirar a vida de alguém. O que eu fiz foi tentar esclarecer o que estava acontecendo e acabei apanhando. Se eu soubesse, não teria nem descido", concluiu.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso foi concluído e o suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio e que mais informações devem ser verificadas com a Justiça.

RELEMBRE O CASO

Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto.