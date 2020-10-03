Carro de assassinos de ritmista foi usado em outro ataque na Ilha do Príncipe

O ritmista Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, foi morto durante um tiroteio no Alagoano, em Vitória Crédito: Redes sociais/Unidos da Piedade

Na noite de 22 de setembro, o ritmista Patrick, Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos, da escola de samba Unidos da Piedade, foi morto a tiros. O sambista chegou a ser socorrido após ser alvejado, mas não resistiu.

Para o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, os dois crimes estão relacionados.

"A morte do ritmista teria ocorrido devido à guerra do tráfico na região, mas sem ele ter qualquer relação com a situação. O objetivo seria fazer um ataque na Ilha do Príncipe, porém, com havia uma viatura da Polícia Militar no dia, os criminosos seguiram em direção aos Alagoanos e visualizaram esse rapaz. Para não perder a viagem, atiraram nele, pois também mantêm guerra no local", explicou o delegado.

Cavalcanti disse ainda que a situação seria um ataque realizado pelo Trem-Bala, braço armado do Primeiro Comando da Capital (PCV ), que visa a tomar a Ilha do Príncipe.

"Não temos uma motivação evidente, pode ser pelo domínio para se ter aquela região também, para mostrar poder ou pela localização e lucros da região", avaliou o delegado Marcelo Cavalcanti sobre a execução na Ilha do Príncipe.