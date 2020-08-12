Vídeo: casal brigava minutos antes de modelo ser incendiada na Serra

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O primeiro deles mostra a modelo de 31 anos indo atrás da companheira, às 18h05. No início, ela parece tentar pegar alguma coisa do bolso da jovem de 21 anos. Depois, tenta puxá-la para dentro do prédio. Ao perceber que estava sendo filmada, Katiuscia chega a fazer um sinal positivo para a câmera, antes de sair do local.

Modelo Katiuscia Silva Mota faz sinal para câmera, após ser flagrada brigando com a namorada Crédito: Reprodução

Cerca de dois minutos depois, a modelo vai atrás da namorada, que já está no estacionamento do condomínio. Ambas começam a discutir de novo e a jovem chega a apertar a região das bochechas de Katiuscia. Novamente, em poucos segundos, elas se separam e tomam rumos distintos.

O que aconteceu entre essas situações registradas pelas câmeras e o momento em que a modelo aparece com o corpo em chamas ainda não foi totalmente esclarecido. Até a tarde desta quarta-feira (12), o que se sabe é a versão apresentada pela companheira da vítima , de que Katiuscia teria sido a responsável pelo incêndio.

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"ELA RISCOU O ISQUEIRO TRÊS VEZES"

Em entrevista à TV Gazeta, a namorada de Katiuscia revelou que as duas teriam brigado por ciúmes, mas negou ter ateado fogo na modelo. Segundo ela, a própria vítima teria causado o incêndio, depois de quebrar frascos de um tipo de álcool utilizado para fabricação de perfumes e acender um isqueiro.

"Ela pegou o meu material, que é inflamável, e jogou no chão. O líquido acabou caindo nela e em mim. Perguntei se ela ia colocar fogo em nós e tentei jogar fora o isqueiro, mas ela pegou. Na terceira tentativa, acabou incendiando " Namorada da modelo - Não quis ser identificada

Ainda de acordo com a jovem de 21 anos, as duas sofrem com crises de ansiedade e Katiuscia estava "muito alterada". Por esse motivo, a modelo tomou medicamentos que agravaram a briga entre elas. As duas estavam juntas há um ano. "Nunca iria fazer uma coisa dessas e queria esclarecer que não fiz isso", afirmou.

Katiuscia Mota está internada no hospital após ter o corpo queimado Crédito: Arquivo Pessoal

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