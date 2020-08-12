Mulher leva 'mata-leão' em assalto no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Mulher leva "mata leão" durante assalto no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma mulher de 29 anos teve o celular roubado no meio da rua em Jardim da Penha, em Vitória , nesta terça-feira (11). O assalto aconteceu à luz do dia. Imagens de videomonitoramento mostram um homem dando um golpe conhecido como "mata-leão" na vítima. Logo depois, ele pega o aparelho celular e foge a pé.

O vídeo mostra a mulher andando pela calçada na Rua Carijós, quando o homem passa de bicicleta. Em outro momento das imagens, é possível ver os dois em confronto corporal. O homem dá um mata-leão na vítima pelas costas. Logo depois, ela cai no chão, ele pega o celular e foge correndo do local. Veja o vídeo:

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Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o major Gustavo, da Polícia Militar, informou que uma guarnição foi até o local para prestar socorro à vítima. A mulher sofreu uma pequena escoriação na perna durante o confronto com o bandido. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.

ORIENTAÇÃO: NUNCA REAGIR

Major Gustavo deu orientações à população sobre como agir em situações com essa. Segundo o militar, não se deve reagir em hipótese alguma em assaltos ou roubos.

A Polícia Militar recomenda que todo cidadão esteja atento, observando, e se conseguir identificar previamente alguém suspeito, que possa desviar a rota e evitar o contato com essa pessoa. Mas, mesmo assim, caso sofra um infortúnio de ser abordado e se transformar numa vítima de assalto ou roubo, a nossa principal recomendação é para que não reaja em hipótese alguma. Não há nenhum bem patrimonial que pode se sobrepor ao principal bem, que é a vida, disse.