Homem é preso por ordenar morte de amigo durante a greve da PM no ES

Mulheres de PMs bloquearam a entrada de batalhões da PM no Espírito Santo em 2017 Crédito: Guilherme Ferrari

Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos que é apontado como mandante de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio em fevereiro de 2017, na Serra , durante a paralisação da Polícia Militar no Estado. A prisão aconteceu na última sexta-feira (07), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica

Nesta terça-feira (11), em coletiva de imprensa, o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, Rodrigo Sandi Mori, contou que o crime aconteceu por conta da disputa por um ponto de tráfico de drogas, na região conhecida como "Copo Sujo", em Jardim Limoeiro, na Serra. A ordem para o crime partiu de dentro do presídio, depois que mandante e vítima  que eram amigos  se desentenderam.

"O mandante e a vítima eram donos do tráfico de drogas do 'Copo Sujo'. O mandante foi preso por outro homicídio, cometido em março de 2016, quando ao sair de uma boate teria matado um segurança. A vítima ficou tomando conta do tráfico aqui fora e começou a não repassar a quantia da parte do mandante para os familiares do mandante. Isso gerou um descontentamento e ele mandou executar a vítima. O crime ocorreu em 5 de fevereiro de 2017, no primeiro final de semana de paralisação da Polícia Militar", contou o delegado.

O CRIME

Thiago de Freitas foi morto quando tomava cerveja com os amigos em um bar. Dois indivíduos chegaram no local a bordo de um veículo, um deles desembarcou já atirando em direção a vítima. De acordo com a polícia, um dos disparos acertou a perna de outra pessoa que nada tinha a ver com a história.

Thiago chegou a entrar em luta corporal com o primeiro indivíduo, mas o outro criminoso também desembarcou do carro e passou a efetuar disparos na vítima na frente de todos que se encontravam no bar.

Os bandidos fugiram de carro, mas retornaram logo depois quando souberam que algumas pessoas estavam socorrendo a vítima no local do crime. Havia uma enfermeira no bar. Os dois desembarcaram novamente do veículo, ordenaram que ninguém socorresse Thiago e efetuaram mais disparos contra a vítima. Thiago chegou a ser levado para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos.

A PRISÃO

Na última quinta-feira (06) foi decretada a prisão preventiva dos três envolvidos no crime: o mandante e os dois executores. No dia seguinte, em uma operação no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, a polícia fiz um cerco na residência onde estava o mandante e executou a prisão dele. Além do homem que ordenou o assassinato, um dos executores também foi preso. O segundo executor segue foragido.

"O mandante do crime está preso, um dos executores também está preso e tem um executor que está foragido. Nós pedimos que a população que tiver qualquer informação sobre esse crime, denuncie através do 181 ou também pela nossa página no Facebook, que é a Delegacia de Homicídios da Serra, onde o sigilo também é garantido", pediu Sandi Mori.

POLÍCIA DIZ QUE METADE DOS CRIMES JÁ FORAM SOLUCIONADOS

O delegado Rodrigo Sandi Mori fez questão de ressaltar que metade dos crimes que aconteceram na Serra durante a paralisação da Polícia Militar, em 2017, já foram solucionados.

"É importante ressaltar que dos 51 homicídios que ocorreram na Serra, durante o período de paralisação da PM, quase 50% já foram elucidados por nós, com autoria. É importante ressaltar também que esses crimes não foram esquecidos por nós. Pedimos aos familiares que confiem no nosso trabalho e nos procurem, só assim podemos buscar justiça e retirar de circulação esses indivíduos que aproveitaram desse período para cometer crimes e homicídios no município da Serra", reiterou o delegado.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, reforçou que os crimes ocorridos na época da greve da PM são difíceis de serem solucionados, mas que a polícia segue com as investigações para elucidar os homicídios daquela ocasião.