Guarda apreende quase R$ 12 mil em dinheiro em Vila Velha

Dinheiro e drogas apreendidos pela Guarda no bairro Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Quase 12 mil reais e drogas foram apreendidos pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Boa Vista, na madrugada desta terça-feira (11). A apreensão aconteceu durante um patrulhamento de rotina na região.

De acordo com informações da TV Gazeta, agentes da Guarda viram três homens em atitude suspeita em frente a uma residência. A equipe deu voz de abordagem e apenas um ficou no local. Com ele foi encontrada uma porção de maconha. Os outros dois correram para dentro da casa, mas foram alcançados logo depois.

Na residência foram encontrados cheques e dinheiro em espécie, que totalizaram uma quantia de R$ 11.960,00. Além do dinheiro, foram apreendidos 47 papelotes de cocaína, seis pedras de crack, maconha e material para o embalo da droga.

Os três foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Um deles foi liberado. Os outros dois permaneceram no local e serão encaminhados para o presídio.