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Bairro Boa Vista

Guarda apreende quase R$ 12 mil em dinheiro em Vila Velha

A apreensão aconteceu durante um patrulhamento de rotina na região. Três suspeitos foram levados para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 09:23

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 09:23

Dinheiro e drogas apreendidos pela Guarda no bairro Boa Vista, em Vila Velha
Dinheiro e drogas apreendidos pela Guarda no bairro Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Quase 12 mil reais e drogas foram apreendidos pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Boa Vista, na madrugada desta terça-feira (11). A apreensão aconteceu durante um patrulhamento de rotina na região.
De acordo com informações da TV Gazeta, agentes da Guarda viram três homens em atitude suspeita em frente a uma residência. A equipe deu voz de abordagem e apenas um ficou no local. Com ele foi encontrada uma porção de maconha. Os outros dois correram para dentro da casa, mas foram alcançados logo depois.

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Na residência foram encontrados cheques e dinheiro em espécie, que totalizaram uma quantia de R$ 11.960,00. Além do dinheiro, foram apreendidos 47 papelotes de cocaína, seis pedras de crack, maconha e material para o embalo da droga.
Os três foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Um deles foi liberado. Os outros dois permaneceram no local e serão encaminhados para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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