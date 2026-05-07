Morre pai que recebeu visita da filha vestida de noiva em hospital de Guaçuí

Morreu nesta quinta-feira (7) Antônio Francisco Martins Mendes, de 74 anos, pai da professora Tatiane da Silva Martins, de 26 anos, que ficou conhecido após receber a visita da filha vestida de noiva na Santa Casa de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, para realizar um sonho dele.





A homenagem aconteceu no dia 6 de abril. Na ocasião, Antônio estava internado na unidade hospitalar se recuperando de problemas digestivos e respiratórios e não pôde comparecer ao casamento da filha.





Tatiane chegou ao hospital ao lado do marido, Dilmo Lucas Brum, ambos de 26 anos, ainda vestidos para a cerimônia. A surpresa emocionou Antônio e também os profissionais de saúde que acompanhavam a internação. Após o encontro com a filha, Antônio recebeu alta médica no dia seguinte e voltou para casa, em Dores do Rio Preto.





O velório está marcado para começar às 13h desta quinta-feira na capela municipal da cidade. O sepultamento acontece às 9h de sexta-feira (8), no cemitério local.