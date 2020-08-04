Após denúncia de invasão

Guarda flagra drogas e grupo jogando bola na quadra de escola em Vila Velha

Cerca de 25 pessoas jogavam futebol e fugiram quando os agentes chegaram à Escola Municipal Irmã Feliciana Garcia, em Ilha dos Ayres, e encontraram tabletes de maconha na arquibancada da quadra poliesportiva. Escola está fechada devido à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 08:15

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:15

Guarda Municipal encontrou maconha na quadra poliesportiva de um escola que foi invadida em Vila Velha
Guarda Municipal encontrou maconha na quadra poliesportiva de um escola que foi invadida em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A Escola Municipal Irmã Feliciana Garcia, que fica no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, está fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, foi invadida por um grupo de cerca de 25 pessoas. O grupo jogava futebol na quadra poliesportiva quando agentes da Guarda Municipal chegaram, na noite desta segunda-feira (03), e encontraram drogas no local.
Os tabletes de maconha estavam na arquibancada da quadra poliesportiva. Quando os agentes da Guarda Municipal chegaram, o grupo, que jogava bola, saiu correndo.
Guarda Municipal encontrou maconha na quadra poliesportiva de um escola que foi invadida em Vila Velha
Grupo jogava futebol no momento em que os agentes da Guarda Municipal chegaram Crédito: Reprodução / TV Gazeta
 "Já estava um pouco escuro, por conta do horário, a quadra fica na parte de trás. Quando nós chegamos no local, a maioria das pessoas que estavam lá pularam o muro e se evadiram do local. A denúncia foi da invasão e de consumo de droga. Porém, a quantidade de droga que foi encontrada indica tráfico no local", afirmou a agente Michelle.
A maconha foi encontrada e apreendida, mas ninguém foi preso. 

Com informações da TV Gazeta

