Guarda flagra drogas e grupo jogando bola na quadra de escola em Vila Velha

A Escola Municipal Irmã Feliciana Garcia, que fica no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, está fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, foi invadida por um grupo de cerca de 25 pessoas. O grupo jogava futebol na quadra poliesportiva quando agentes da Guarda Municipal chegaram, na noite desta segunda-feira (03), e encontraram drogas no local.
Os tabletes de maconha estavam na arquibancada da quadra poliesportiva. Quando os agentes da Guarda Municipal chegaram, o grupo, que jogava bola, saiu correndo.
"Já estava um pouco escuro, por conta do horário, a quadra fica na parte de trás. Quando nós chegamos no local, a maioria das pessoas que estavam lá pularam o muro e se evadiram do local. A denúncia foi da invasão e de consumo de droga. Porém, a quantidade de droga que foi encontrada indica tráfico no local", afirmou a agente Michelle.
A maconha foi encontrada e apreendida, mas ninguém foi preso.
