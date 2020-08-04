Suspeito de assassinar mulher em Vila Velha é preso pela Polícia Civil

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) da Polícia Civil informou que prendeu o suspeito de assassinar Vívian Lima de Almeira, de 29 anos, em julho deste ano. Vívian foi encontrada morta pelo cunhado no bairro Araçás, em Vila Velha, no último dia 28 e o corpo apresentava sinais de violência.
No dia do crime, Vívian deveria ter ido buscar seu filho de oito anos na casa do pai, mas não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações. A família alegou que a vítima não possuía inimizades ou estava recebendo ameaças.
Dois dias após o assassinato, a Polícia Civil comunicou que possuía imagens de câmeras de segurança de uma casa na vizinhança que poderiam ajudar a solucionar a morte de Vívian. Nenhum suspeito havia sido preso até então.
Mais informações sobre a prisão do suspeito serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta terça-feira (4).