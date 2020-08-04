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Prisão

Suspeito de assassinar mulher em Vila Velha é preso pela Polícia Civil

Vívian Lima de Almeira, de 29 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha, em julho; corpo possuía sinais de violência

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 22:30

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 ago 2020 às 22:30
Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha
Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Reprodução
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) da Polícia Civil informou que prendeu o suspeito de assassinar Vívian Lima de Almeira, de 29 anos, em julho deste ano. Vívian foi encontrada morta pelo cunhado no bairro Araçás, em Vila Velha, no último dia 28 e o corpo apresentava sinais de violência.
No dia do crime, Vívian deveria ter ido buscar seu filho de oito anos na casa do pai, mas não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações. A família alegou que a vítima não possuía inimizades ou estava recebendo ameaças.
Dois dias após o assassinato, a Polícia Civil comunicou que possuía imagens de câmeras de segurança de uma casa na vizinhança que poderiam ajudar a solucionar a morte de Vívian. Nenhum suspeito havia sido preso até então.
Mais informações sobre a prisão do suspeito serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta terça-feira (4).

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