Suspeito de assassinar mulher em Vila Velha é preso pela Polícia Civil

Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha

No dia do crime, Vívian deveria ter ido buscar seu filho de oito anos na casa do pai, mas não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações. A família alegou que a vítima não possuía inimizades ou estava recebendo ameaças.