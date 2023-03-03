Corpo achado em rio de Mimoso do Sul é de mulher que estava desaparecida

O corpo encontrado na última segunda-feira (27), com uma sacola na cabeça em um rio no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, é de uma mulher, que já foi identificada. Segundo a Polícia Civil, a vítima é Maria Luíza Correia, de 26 anos, que estaria desaparecida há cerca de uma semana.
De acordo informações da PC divulgadas nesta sexta-feira (3), a identificação aconteceu por meio de digitais dela, colhidas no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A causa da morte, porém, ainda não foi definida, uma vez que a corporação aguarda o resultado do laudo da necrópsia.
Conforme mostra a investigação, Maria Luíza Correia era casada e moradora de Belmonte, uma localidade de Mimoso do Sul que fica a 25 km de onde o corpo foi localizado. O desaparecimento dela foi relatado à Polícia Civil somente na quarta-feira (1) – dois dias após o encontro do cadáver.
A expectativa é que o corpo seja ser liberado do SML nesta sexta-feira (3). O caso segue em investigação na Delegacia de Mimoso do Sul. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outros detalhes não foram divulgados.
Corpo amarrado à viga: relembre o caso
Na tarde da última segunda-feira (27), moradores da localidade de Garrafão avistaram um corpo dentro de um rio em Mimoso do Sul. Acionados, os Bombeiros afirmaram que o cadáver estava preso preso sob a viga de uma antiga ponte da ES 297 e somente a perna direita ficou exposta.
Os militares utilizaram uma corda para soltar o corpo da estrutura e realizar a retirada dele de dentro da água. Após a remoção, eles viram que havia uma sacola plástica envolvendo a cabeça da pessoa morta e uma corda amarrada em torno do tórax, ancorada a um pedaço de uma coluna da ponte.
Na ocasião, a corporação não informou se o corpo era de um homem ou de uma mulher. Inicialmente, o caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde seria examinado e identificado.