Corpo achado em rio de Mimoso do Sul é de mulher que estava desaparecida

Corpo encontrado sob viga em rio de Mimoso do Sul é de Maria Luíza Correia, de 26 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo informações da PC divulgadas nesta sexta-feira (3), a identificação aconteceu por meio de digitais dela, colhidas no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A causa da morte, porém, ainda não foi definida, uma vez que a corporação aguarda o resultado do laudo da necrópsia.

Conforme mostra a investigação, Maria Luíza Correia era casada e moradora de Belmonte, uma localidade de Mimoso do Sul que fica a 25 km de onde o corpo foi localizado. O desaparecimento dela foi relatado à Polícia Civil somente na quarta-feira (1) – dois dias após o encontro do cadáver.

A expectativa é que o corpo seja ser liberado do SML nesta sexta-feira (3). O caso segue em investigação na Delegacia de Mimoso do Sul. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outros detalhes não foram divulgados.

Corpo amarrado à viga: relembre o caso

Na tarde da última segunda-feira (27), moradores da localidade de Garrafão avistaram um corpo dentro de um rio em Mimoso do Sul . Acionados, os Bombeiros afirmaram que o cadáver estava preso preso sob a viga de uma antiga ponte da ES 297 e somente a perna direita ficou exposta.

Os militares utilizaram uma corda para soltar o corpo da estrutura e realizar a retirada dele de dentro da água. Após a remoção, eles viram que havia uma sacola plástica envolvendo a cabeça da pessoa morta e uma corda amarrada em torno do tórax, ancorada a um pedaço de uma coluna da ponte.

Pedaço de coluna da ponte que estava amarrada com uma corda ao corpo da vítima Crédito: Divulgação | Polícia Civil