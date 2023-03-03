Relembre quatro casos recentes envolvendo mortes em ações da PM no ES

Carlos Eduardo Rebouças Barros (destaque) foi morto por um policial Crédito: Montagem A Gazeta

Conforme registrado em câmeras de segurança, no momento em que aconteceram os disparos, o adolescente, identificado pela polícia como Carlos Eduardo Rebouças Barros, já estava rendido e com as mãos para trás, parecendo estar algemado.

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos.

Relembre outros casos envolvendo mortes em ações da PM registrados, recentemente, em outros locais do Estado.

1 - Morte em Nova Almeida (julho de 2022)

Em julho do ano passado, criminosos de Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, na Serra, instauraram um toque de recolher no balneário, além de terem ameaçado comerciantes para que mantivessem as lojas fechadas.

A situação, que instalou um clima de medo e tensão na região, ocorreu em retaliação pela morte de um homem em uma ação da Polícia Militar. Segundo a PM, o homem teria levado a mão à cintura durante uma abordagem, o que fez com que um dos militares atirasse contra ele.

2 - Morte em Alto Lage (julho de 2022)

Duas semanas antes, no bairro Alto Lage, em Cariacica , uma travesti foi morta a tiros por um policial militar. Segundo o boletim de ocorrência, os disparos teriam acontecido após Jefferson da Costa Santos, de 34 anos, conhecida como Lara Croft, tentar golpear, com um barbeador, o PM e o policial que fazia a dupla com ele, no momento de uma abordagem. Segundo os fatos narrados na ocorrência, a travesti não teria respeitado a ordem para soltar o objeto. Moradores contestaram a versão policial.

3 - Morte após baile (maio de 2022)

Ainda em Cariacica , o jovem Mailon Matos, de 18 anos, foi morto com dois tiros, no bairro Porto Novo, quando voltava de um baile com um amigo, em maio do ano passado. Familiares do rapaz afirmaram que os jovens foram abordados por dois PMs que estavam em motos. Os policiais teriam atirado assim que avistaram os jovens. Já os militares relataram que Mailon foi morto em um confronto.

4 - Morte na Grande São Pedro (abril de 2022)

A Gazeta, Weliton da Silva Dias aparece com as mãos levantadas antes de ser atingido pelo agente da Polícia Militar. Em abril, um jovem de 24 anos foi morto a tiros por um policial militar no bairro São José, na região da Grande São Pedro , em Vitória. Em um vídeo recebido por, Weliton da Silva Dias aparece com as mãos levantadas antes de ser atingido pelo agente da Polícia Militar.

Weliton da Silva Dias foi morto a tiros por um policial quando já havia se rendido Crédito: Arquivo pessoal

O caso aconteceu na Rua Quatro de Janeiro, popularmente conhecida como Beco da Sorte. Em forma de protesto, moradores da região chegaram a atear fogo em um ônibus do Sistema Transcol

O inquérito que apurava a morte foi concluído quase dois meses depois. O relatório apontou indícios de crime de natureza militar e transgressão da disciplina.

A morte em Pedro Canário também será investigada. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande se pronunciou sobre as imagens e disse que elas não condizem com o dever da PM. Ele ainda afirmou que determinou que sejam tomadas providências imediatas para que o caso seja apurado, classificando o fato como uma "aparente execução".

Recebi imagens de uma aparente execução em abordagem de policiais militares em Pedro Canário que não condizem com o dever da PM. Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 1, 2023

Dois dos cinco policiais militares envolvidos na morte do adolescente Carlos Eduardo Rebouças Barros, na manhã de quarta-feira (1º), em Pedro Canário, também são alvo de um inquérito aberto em 2019 para investigar a morte de outra pessoa no mesmo município, cinco anos antes.

Fernando Nunes de Jesus foi baleado e morto durante ocorrência policial no dia 12 de janeiro de 2018, no bairro Camata, em Pedro Canário.