Jovem é morto a tiros por policiais militares em Cariacica

Mailon Matos, de 18 anos, foi morto a tiros no bairro Porto Novo, em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Um jovem de 18 anos foi morto com dois tiros na manhã deste sábado (21), no bairro Porto Novo, em Cariacica . Mailon Matos voltava de um baile com um amigo pouco antes das 6h, quando ele foi baleado.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos que atingiram o jovem foram feitos por policiais. Familiares do rapaz afirmaram que Mailon e o amigo foram abordados por dois PMs que estavam em motos, que teriam atirado assim que avistaram os jovens.

Já os militares relataram à reportagem que Mailon foi morto em um confronto, tendo ocorrido uma troca de tiros entre os PMs e os jovens. Os policiais alegaram que foram recebidos a tiros e revidaram. O outro rapaz teria fugido do local, segundo apuração da TV Gazeta.

Os dois amigos vinham em um beco do bairro quando se depararam com os policiais. Eles correram e Mailon foi atingido no pescoço e nas costas, caindo já morto em outro beco nas proximidades.

Drogas e uma arma foram apreendidas na ocorrência, mas a polícia não informou se o material estava com a vítima.

Os parentes de Mailon afirmaram que o jovem era inocente e trabalhador, sem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas ou passagem pela polícia. Ele trabalhava fazendo bicos.

Em nota, a Polícia Militar disse "que na data de hoje, conforme registrado em Boletim de Ocorrência, policiais militares da moto patrulha, enquanto realizavam policiamento ostensivo no bairro Porto Novo, em Cariacica, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por três indivíduos, e, ao revidarem a injusta agressão, um daqueles indivíduos foi atingido e veio a óbito. No local do fato, foi encontrado uma pistola calibre 380, um carregador de pistola calibre 380, um celular, 11 buchas de maconha, oito tiras da mesma substância, 81 pinos de cocaína, 12 unidades de haxixe e três pedras de crack, bem como touca ninja e vinte e três reais trocados. A ocorrência e o material apreendido foram entregues na Delegacia Regional de Cariacica."