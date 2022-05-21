PM detém três suspeitos e é alvo de tiros no Bairro da Penha, em Vitória

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a polícia diz ter sido atacada enquanto estava na casa detendo os suspeitos. Os atiradores estariam em outra parte do bairro, no alto do morro. Pedras teriam sido jogadas contra os militares, que precisaram ficar dentro da residência para se protegerem do ataque. Nenhum policial se feriu.