PM detém três suspeitos e é alvo de tiros no Bairro da Penha, em Vitória

Três suspeitos foram detidos com drogas dentro de uma casa no Bairro da Penha, em Vitória, no fim da tarde desta sexta-feira (20). Um deles, de 18 anos, era considerado foragido do presídio, e os outros dois jovens têm 19 e 20 anos, segundo informaram policiais militares à reportagem da TV Gazeta. Durante a ação, outros suspeitos atiraram contra os PMs.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a polícia diz ter sido atacada enquanto estava na casa detendo os suspeitos. Os atiradores estariam em outra parte do bairro, no alto do morro. Pedras teriam sido jogadas contra os militares, que precisaram ficar dentro da residência para se protegerem do ataque. Nenhum policial se feriu.
Com os suspeitos, foram encontradas:
- 31 tiras de maconha
- 14 pedras de crack
- Pasta base de cocaína
Os três suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o trio foi autuado e se continuará preso. Este texto será atualizado assim que houver retorno.