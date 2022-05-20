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Por redes sociais

Homem é preso em Pinheiros suspeito de assediar menino de 13 anos

Suspeito mandava mensagens de conteúdo sexual e fotografias pornográficas para a vítima, que é de Boa Esperança. Sabendo que a polícia o procurava, ele se apresentou na delegacia

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 16:25

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 mai 2022 às 16:25
Um homem de 28 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (19), em Pinheiros, suspeito de assediar um menino de 13 anos pelas redes sociais. Segundo investigações da Polícia Civil, o suspeito enviava mensagens de conteúdo sexual e fotografias pornográficas para a vítima, que mora em Boa Esperança.
Ao saber que estava sendo procurado pela Polícia Civil, o homem se apresentou na Delegacia de Pinheiros. “Após tomarmos conhecimento do fato, de imediato iniciamos as investigações, que resultaram em provas robustas do crime. Fizemos a representação ao juiz da comarca, que decretou a prisão preventiva do suspeito. Ao saber que policiais civis estavam em seu encalço para prendê-lo, o investigado ligou para a advogada dele e se apresentou na unidade policial”, explicou o delegado Eduardo Mota, responsável pela investigação.
Suspeito de 35 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Polícia de Pinheiros.
Suspeito de 28 anos foi preso por equipe da Delegacia de Pinheiros Crédito: Divulgação | PCES
Segundo o delegado, em depoimento, o homem alegou ter problemas psicológicos. O suspeito já responde a duas ações judiciais por crimes da mesma natureza, mas não era encontrado para responder pelas acusações.
A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, e posteriormente encaminhado ao Sistema Prisional.

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