Homem é preso em Pinheiros suspeito de assediar menino de 13 anos

Ao saber que estava sendo procurado pela Polícia Civil, o homem se apresentou na Delegacia de Pinheiros. “Após tomarmos conhecimento do fato, de imediato iniciamos as investigações, que resultaram em provas robustas do crime. Fizemos a representação ao juiz da comarca, que decretou a prisão preventiva do suspeito. Ao saber que policiais civis estavam em seu encalço para prendê-lo, o investigado ligou para a advogada dele e se apresentou na unidade policial”, explicou o delegado Eduardo Mota, responsável pela investigação.