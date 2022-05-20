Homem é preso em Pinheiros suspeito de assediar menino de 13 anos

Um homem de 28 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (19), em Pinheiros, suspeito de assediar um menino de 13 anos pelas redes sociais. Segundo investigações da Polícia Civil, o suspeito enviava mensagens de conteúdo sexual e fotografias pornográficas para a vítima, que mora em Boa Esperança.
Ao saber que estava sendo procurado pela Polícia Civil, o homem se apresentou na Delegacia de Pinheiros. “Após tomarmos conhecimento do fato, de imediato iniciamos as investigações, que resultaram em provas robustas do crime. Fizemos a representação ao juiz da comarca, que decretou a prisão preventiva do suspeito. Ao saber que policiais civis estavam em seu encalço para prendê-lo, o investigado ligou para a advogada dele e se apresentou na unidade policial”, explicou o delegado Eduardo Mota, responsável pela investigação.
Segundo o delegado, em depoimento, o homem alegou ter problemas psicológicos. O suspeito já responde a duas ações judiciais por crimes da mesma natureza, mas não era encontrado para responder pelas acusações.
A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, e posteriormente encaminhado ao Sistema Prisional.