Filho suspeito de ameaçar a mãe é preso em Guarapari

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guarapari, delegada Francini Moreschi, entrou em contato com o suspeito e ele declarou estar ciente da medida protetiva de urgência. “De forma muito incisiva, ele disse que não concordava com a medida protetiva e que era trabalhador, mas que, a partir daquele momento, iria agir de outra forma, pois estava para matar ou para morrer pelo certo”, relatou.