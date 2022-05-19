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Bairro Muquiçaba

Filho suspeito de ameaçar a mãe é preso em Guarapari

Homem de 38 anos, que mora no mesmo prédio que a vítima, foi detido nesta quarta-feira (18) por descumprir medida protetiva obtida pela mãe

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2022 às 16:46
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Muquiçaba, em Guarapari, por descumprir uma medida protetiva obtida pela mãe dele após ser ameaçada pelo filho durante um desentendimento familiar. O suspeito, que mora no mesmo prédio que a vítima, foi detido nesta quarta-feira (18) por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.
O homem, que não teve o nome divulgado, sabia da ordem judicial para a proteção da mãe, mas disse à Polícia Civil que não concordava com a medida protetiva. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão.
Homem de 38 anos foi preso após ameaçar a mãe e descumprir medida protetiva em Guarapari
Homem de 38 anos, preso por descumprir medida protetiva após ameaçar a mãe, foi levado para Deam de Guarapari Crédito: Divulgação | PCES
A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guarapari, delegada Francini Moreschi, entrou em contato com o suspeito e ele declarou estar ciente da medida protetiva de urgência. “De forma muito incisiva, ele disse que não concordava com a medida protetiva e que era trabalhador, mas que, a partir daquele momento, iria agir de outra forma, pois estava para matar ou para morrer pelo certo”, relatou.
Diante do descumprimento da determinação da Justiça, os policiais foram até a residência e efetuaram a prisão do homem em flagrante.
Segundo a Polícia Civil, o indivíduo foi autuado por descumprimento da medida protetiva e por ameaça, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

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