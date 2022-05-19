Filho suspeito de ameaçar a mãe é preso em Guarapari

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Muquiçaba, em Guarapari, por descumprir uma medida protetiva obtida pela mãe dele após ser ameaçada pelo filho durante um desentendimento familiar. O suspeito, que mora no mesmo prédio que a vítima, foi detido nesta quarta-feira (18) por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.
O homem, que não teve o nome divulgado, sabia da ordem judicial para a proteção da mãe, mas disse à Polícia Civil que não concordava com a medida protetiva. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão.
A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guarapari, delegada Francini Moreschi, entrou em contato com o suspeito e ele declarou estar ciente da medida protetiva de urgência. “De forma muito incisiva, ele disse que não concordava com a medida protetiva e que era trabalhador, mas que, a partir daquele momento, iria agir de outra forma, pois estava para matar ou para morrer pelo certo”, relatou.
Diante do descumprimento da determinação da Justiça, os policiais foram até a residência e efetuaram a prisão do homem em flagrante.
Segundo a Polícia Civil, o indivíduo foi autuado por descumprimento da medida protetiva e por ameaça, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.