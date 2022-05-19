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Crime

Preso segundo suspeito por morte de empresário em Vila Valério

Clayton Favoreto, de 45 anos, foi morto em um assalto na porta de um bar em fevereiro deste ano. Na ocasião, dois criminosos pediram a chave do carro dele e depois atiraram

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 15:45

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 mai 2022 às 15:45
Cleber Pastorini Silhetes, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), em Jaguaré.
Cleber Pastorini Silhetes, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), em Jaguaré. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Um homem, identificado como Cleber Pastorini Silhetes, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, suspeito de participação na morte de Clayton Favoreto, de 45 anos. O empresário levou nove tiros em um assalto na porta de um bar em Vila Valério, no dia 3 de fevereiro deste ano. Outro suspeito de participação no crime, um jovem de 20 anos, foi preso em março deste ano.
Segundo a Polícia Militar, havia um mandado de prisão contra Cleber. Na manhã desta quinta-feira, os militares, em apoio à Polícia Civil de São Gabriel da Palha, conseguiram localizar e prender o suspeito. Foram feitas buscas na residência dele, mas nada de ilícito foi encontrado.
O empresário Claiton Favoreto tinha 45 anos
Empresário Claiton Favoreto tinha 45 anos e foi assassinado na porta de um bar em Vila Valério Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Na ocasião do crime, uma testemunha contou aos policiais que o empresário estava na porta de um bar quando dois homens chegaram ao local em uma moto, pediram a chave do carro dele e realizaram os disparos. Os criminosos deixaram para trás a moto que eles utilizavam, uma Honda Bros, e fugiram com o veículo da vítima, um Toyota Corolla, que foi abandonado horas depois.
A PM informou que o investigado foi encaminhado para a Delegacia de São Gabriel da Palha. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual foi a participação do suspeito na morte do empresário, e também para qual presídio ele foi encaminhado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

OUTRO PRESO

Em março, um jovem de 20 anos, que não teve o nome divulgado, também foi preso, no bairro Boa Vista, em Vila Valério, suspeito da morte do empresário. Em depoimento na delegacia, ele confessou participação no assassinato.
O jovem também é suspeito de ser um dos autores de uma chacina que matou quatro pessoas de uma mesma família em Vila Valério. Após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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