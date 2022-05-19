Preso segundo suspeito por morte de empresário em Vila Valério

Um homem, identificado como Cleber Pastorini Silhetes, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, suspeito de participação na morte de Clayton Favoreto, de 45 anos. O empresário levou nove tiros em um assalto na porta de um bar em Vila Valério, no dia 3 de fevereiro deste ano. Outro suspeito de participação no crime, um jovem de 20 anos, foi preso em março deste ano.
Segundo a Polícia Militar, havia um mandado de prisão contra Cleber. Na manhã desta quinta-feira, os militares, em apoio à Polícia Civil de São Gabriel da Palha, conseguiram localizar e prender o suspeito. Foram feitas buscas na residência dele, mas nada de ilícito foi encontrado.
Na ocasião do crime, uma testemunha contou aos policiais que o empresário estava na porta de um bar quando dois homens chegaram ao local em uma moto, pediram a chave do carro dele e realizaram os disparos. Os criminosos deixaram para trás a moto que eles utilizavam, uma Honda Bros, e fugiram com o veículo da vítima, um Toyota Corolla, que foi abandonado horas depois.
A PM informou que o investigado foi encaminhado para a Delegacia de São Gabriel da Palha. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual foi a participação do suspeito na morte do empresário, e também para qual presídio ele foi encaminhado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
OUTRO PRESO
Em março, um jovem de 20 anos, que não teve o nome divulgado, também foi preso, no bairro Boa Vista, em Vila Valério, suspeito da morte do empresário. Em depoimento na delegacia, ele confessou participação no assassinato.
O jovem também é suspeito de ser um dos autores de uma chacina que matou quatro pessoas de uma mesma família em Vila Valério. Após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.