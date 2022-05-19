Preso segundo suspeito por morte de empresário em Vila Valério

Na ocasião do crime, uma testemunha contou aos policiais que o empresário estava na porta de um bar quando dois homens chegaram ao local em uma moto, pediram a chave do carro dele e realizaram os disparos. Os criminosos deixaram para trás a moto que eles utilizavam, uma Honda Bros, e fugiram com o veículo da vítima, um Toyota Corolla, que foi abandonado horas depois.