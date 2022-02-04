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Suspeitos fugiram

Empresário é morto a tiros na porta de bar em Vila Valério

Segundo a Polícia Civil, uma testemunha contou que dois homens chegaram ao local em uma moto, pediram a chave do carro de Claiton Favoreto, de 45 anos, e realizaram disparos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:35

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:35
O empresário Claiton Favoreto tinha 45 anos
O empresário Claiton Favoreto tinha 45 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Empresário é morto a tiros na porta de bar em Vila Valério
Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (3), no Centro de Vila Valério, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, a vítima é o empresário Claiton Favoreto, de 45 anos. Uma testemunha contou aos policiais que ele estava na porta de um bar quando dois homens chegaram ao local em uma moto, pediram a chave do carro dele e realizaram os disparos.
O empresário foi socorrido por uma ambulância e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Vila Valério. O médico informou à polícia que a vítima chegou sem sinais de vida e aparentava ter nove perfurações, em diferentes partes do corpo: no braço direito, no pescoço e na cabeça. Policiais encontraram sete cápsulas de arma de fogo no local.
Os criminosos deixaram para trás a moto que eles utilizavam, uma Honda Bros, e fugiram no do empresário, um Toyota Corolla. O veículo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (4), abandonado em uma localidade na zona rural do município.
Carro do empresário utilizado na fuga dos criminosos, em Vila Valério
Carro do empresário utilizado na fuga dos criminosos, em Vila Valério Crédito: Divulgação/PC
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e disse que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste

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