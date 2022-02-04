O empresário Claiton Favoreto tinha 45 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Empresário é morto a tiros na porta de bar em Vila Valério

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (3), no Centro de Vila Valério , no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil , a vítima é o empresário Claiton Favoreto, de 45 anos. Uma testemunha contou aos policiais que ele estava na porta de um bar quando dois homens chegaram ao local em uma moto, pediram a chave do carro dele e realizaram os disparos.

O empresário foi socorrido por uma ambulância e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Vila Valério. O médico informou à polícia que a vítima chegou sem sinais de vida e aparentava ter nove perfurações, em diferentes partes do corpo: no braço direito, no pescoço e na cabeça. Policiais encontraram sete cápsulas de arma de fogo no local.

Os criminosos deixaram para trás a moto que eles utilizavam, uma Honda Bros, e fugiram no do empresário, um Toyota Corolla. O veículo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (4), abandonado em uma localidade na zona rural do município.

Carro do empresário utilizado na fuga dos criminosos, em Vila Valério Crédito: Divulgação/PC

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e disse que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.