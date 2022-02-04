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Nova esperança

Viúva de piloto do ES morto em rali no Nordeste descobre gravidez

Aline descobriu gestação após o velório do marido. Com Daniel, ela já tem três filhas, mas casal tentava ter um menino. Piloto de Nova Venécia morreu em competição de motos no último dia 26

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 21:02

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 fev 2022 às 21:02
Esposa de piloto do ES que morreu em rali no Nordeste descobre gravidez
Esposa de piloto do ES que morreu em rali no Nordeste descobre gravidez Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um pouco de felicidade e esperança para a família do piloto Daniel Santos, de 36 anos, que era de Nova Venécia, no Noreste do Espírito Santo, e morreu em um rali de motos entre o Ceará e o Piauí na semana passada. A viúva dele, Aline Natale, descobriu que está grávida e anunciou a novidade em uma publicação nas redes sociais: "Éramos cinco e vamos continuar sendo cinco. Você se foi antes de saber que dentro de mim tinha um pedacinho de você”. Ela confirmou a gravidez à reportagem de A Gazeta.
O casal de Nova Venécia já tem outras três filhas, mas tentava ter um menino. Aline explica como foi a descoberta da gestação. “Descobri logo após o velório do Daniel. Estávamos tentando engravidar há uns quatro meses. Queríamos fazer a última tentativa de ter um menino”, disse.
"Eu estou vivendo um misto de sentimentos. Creio que essa criança veio para me fortalecer ainda mais"
Aline Natale - Esposa de Daniel
Daniel e Aline têm três meninas e queriam mais um filho.
Daniel e Aline têm três meninas e queriam mais um filho. Crédito: Acervo pessoal
Aline contou que viajou com Daniel para a competição no Nordeste. No caminho, chegou a comentar com o marido que desconfiava que poderia estar grávida. “Ele ficou todo esperançoso e disse: 'Será que foi desta vez?’. Eu ia fazer o exame assim que voltássemos de viagem”, relata.
Apesar de, na ocasião, eles ainda não terem certeza da gestação, Aline ouviu uma conversa entre o marido e a irmã dela, que tem um filho recém-nascido. Daniel disse que a família podia se preparar para a chegada do “menino dele”.
Daniel Santos, 36 anos, morreu enquanto participava de uma competição de motos entre os estados do Ceará e Piauí Crédito: Divulgação/ Rally Cerapió
"Ele não teve a certeza, mas no coração dele eu acho que já sabia. Alguns dias atrás ele ligou para minha irmã e disse que era para ela se preparar, que em setembro o ‘menino dele’ estaria chegando para fazer companhia ao filho dela"
Aline Natale - Esposa de Daniel
Aline ainda não sabe de quantas semanas está grávida, a primeira ultrassonografia está agendada para a próxima terça-feira (8).
RELEMBRE O CASO
Daniel desapareceu no dia 26 de janeiro, enquanto participava de um rali de motos entre o Ceará e o Piauí. As buscas foram iniciadas pela equipe do evento por volta das 23 horas do mesmo dia, quando o piloto não voltou ao local da chegada. No dia seguinte — 27 de janeiro — a informação do falecimento foi confirmada pela organização do evento.

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Os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressalta ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes" e que a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado. Veja a nota:
"É com muita tristeza que o Rally Cerapió lamenta o falecimento do piloto Daniel Santos nesta quinta-feira (27/1), em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja (CE), divisa com o estado do Piauí. Daniel participava da competição na modalidade motos e estava desaparecido desde quarta-feira (26/1), quando não retornou ao local da chegada do terceiro dia de provas, que partiu de Ubajara (CE) com destino a Luís Correia (PI)", informou o texto. A última etapa do Rally Cerapió, que seria realizada nesta sexta-feira (28), entre Parnaíba, no Piauí, e Barreirinhas, Maranhão, foi cancelada, assim como a cerimônia de premiação.”
O corpo dele chegou ao Espírito Santo na noite de sábado (29), e a despedida no domingo (30) foi marcada por homenagens e muita emoção. Vários motociclistas participaram do cortejo. O sepultamento foi em um cemitério de São Mateus.
DANIEL ERA CAMPEÃO CAPIXABA
O piloto nasceu em São Mateus e participava de competições por todo o Brasil, chegando a disputar até 15 campeonatos por ano. Atualmente, era o vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade e campeão capixaba da modalidade.
Daniel fazia parte de um grupo de trilhas há cerca de 10 anos. Além de pilotar, ele também atuava como empresário. Tinha duas lojas de materiais de motos em Nova Venécia e São Mateus.

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