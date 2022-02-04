Viúva de piloto do ES morto em rali no Nordeste descobre gravidez

Esposa de piloto do ES que morreu em rali no Nordeste descobre gravidez Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O casal de Nova Venécia já tem outras três filhas, mas tentava ter um menino. Aline explica como foi a descoberta da gestação. “Descobri logo após o velório do Daniel. Estávamos tentando engravidar há uns quatro meses. Queríamos fazer a última tentativa de ter um menino”, disse.

"Eu estou vivendo um misto de sentimentos. Creio que essa criança veio para me fortalecer ainda mais" Aline Natale - Esposa de Daniel

Daniel e Aline têm três meninas e queriam mais um filho. Crédito: Acervo pessoal

Aline contou que viajou com Daniel para a competição no Nordeste. No caminho, chegou a comentar com o marido que desconfiava que poderia estar grávida. “Ele ficou todo esperançoso e disse: 'Será que foi desta vez?’. Eu ia fazer o exame assim que voltássemos de viagem”, relata.

Apesar de, na ocasião, eles ainda não terem certeza da gestação, Aline ouviu uma conversa entre o marido e a irmã dela, que tem um filho recém-nascido. Daniel disse que a família podia se preparar para a chegada do “menino dele”.

Daniel Santos, 36 anos, morreu enquanto participava de uma competição de motos entre os estados do Ceará e Piauí Crédito: Divulgação/ Rally Cerapió

"Ele não teve a certeza, mas no coração dele eu acho que já sabia. Alguns dias atrás ele ligou para minha irmã e disse que era para ela se preparar, que em setembro o ‘menino dele’ estaria chegando para fazer companhia ao filho dela" Aline Natale - Esposa de Daniel

Aline ainda não sabe de quantas semanas está grávida, a primeira ultrassonografia está agendada para a próxima terça-feira (8).

RELEMBRE O CASO

Os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressalta ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes" e que a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado. Veja a nota:

"É com muita tristeza que o Rally Cerapió lamenta o falecimento do piloto Daniel Santos nesta quinta-feira (27/1), em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja (CE), divisa com o estado do Piauí. Daniel participava da competição na modalidade motos e estava desaparecido desde quarta-feira (26/1), quando não retornou ao local da chegada do terceiro dia de provas, que partiu de Ubajara (CE) com destino a Luís Correia (PI)", informou o texto. A última etapa do Rally Cerapió, que seria realizada nesta sexta-feira (28), entre Parnaíba, no Piauí, e Barreirinhas, Maranhão, foi cancelada, assim como a cerimônia de premiação.”

O corpo dele chegou ao Espírito Santo na noite de sábado (29), e a despedida no domingo (30) foi marcada por homenagens e muita emoção. Vários motociclistas participaram do cortejo. O sepultamento foi em um cemitério de São Mateus.

DANIEL ERA CAMPEÃO CAPIXABA

O piloto nasceu em São Mateus e participava de competições por todo o Brasil, chegando a disputar até 15 campeonatos por ano. Atualmente, era o vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade e campeão capixaba da modalidade.