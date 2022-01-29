Piloto capixaba que morreu em rali será enterrado em São Mateus

Amante de motos, Daniel foi encontrado sem vida, próximo da própria motocicleta. Ele competia em um rali no Nordeste Crédito: Arquivo pessoal

Daniel será velado na Igreja Batista Aliança do bairro Novo Horizonte a partir das 23h. O enterro, no dia seguinte, acontece às 9h, ainda sem o local informado.

Em Nova Venécia , município onde o empresário também tinha loja, amigos e funcionários organizam a ida de ônibus até São Mateus, na manhã de domingo, com destino ao velório.

RELEMBRE O CASO

Com a morte do piloto capixaba, a organização do rali cancelou as etapas restantes Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, as buscas por Daniel continuaram na quinta-feira (27). A pasta informou haver enviado bombeiros, policiais militares e civis, além de equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), e cães farejadores, para auxiliar nos trabalhos de procura nas regiões de Viçosa, Buira, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal e Brejinho, onde acontece a prova. A competição em que Daniel Santos participava é a Rally Cerapió, que acontece anualmente e reúne pilotos de várias categorias.

Em nota divulgada na noite de quinta-feira (27), os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressalta ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes" e que a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.

POLÍCIA APURA MORTE

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que as Forças de Segurança do Estado foram acionadas para atender a ocorrência e que o corpo foi encontrado na noite de quinta-feira (27), no município de Granja.

Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral e foi transferido para a Delegacia Municipal de Granja, que apura o caso. Esclarece também que somente após o laudo da Perícia Forense do Ceará será confirmada a causa da morte.

DANIEL ERA CAMPEÃO CAPIXABA

Segundo apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o piloto nasceu em São Mateus e participava de competições por todo o Brasil, chegando a disputar até 15 campeonatos por ano. Atualmente, era o vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade e campeão capixaba da modalidade.

Daniel fazia parte de um grupo de trilhas há cerca de 10 anos. Além de pilotar, ele também atuava como empresário. Tinha duas lojas de materiais de motos em Nova Venécia e São Mateus.

Correção: a organização do Rally Cerapió informou que Daniel Santos morava em Nova Venécia. No entanto, ele se mudou para São Mateus no ano passado, quando abriu uma nova loja em São Mateus.