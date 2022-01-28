Daniel Santos, 36 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (27) Crédito: Divulgação | Rally Cerapió

Your browser does not support the audio element. Piloto do ES que desapareceu em rali no Nordeste é encontrado morto

Em nota divulgada nesta quinta-feira (27), os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressalta ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes" e que a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.

"É com muita tristeza que o Rally Cerapió lamenta o falecimento do piloto Daniel Santos nesta quinta-feira (27/1), em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja (CE), divisa com o estado do Piauí. Daniel participava da competição na modalidade motos e estava desaparecido desde quarta-feira (26/1), quando não retornou ao local da chegada do terceiro dia de provas, que partiu de Ubajara (CE) com destino a Luís Correia (PI)", informou o texto.

A última etapa do Rally Cerapió, que seria realizada nesta sexta-feira (28), entre Parnaíba, no Piauí, e Barreirinhas, Maranhão, foi cancelada, assim como a cerimônia de premiação.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que as Forças de Segurança do Estado foram acionadas para atender a ocorrência e que o corpo foi encontrado na noite de quinta-feira (27), no município de Granja.

Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral e foi transferido para a Delegacia Municipal de Granja, que apura o caso. Esclarece também que somente após o laudo da Perícia Forense do Ceará será confirmada a causa da morte.

A reportagem também solicitou informações sobre a transferência do corpo para o Espírito Santo, porém a questão não foi respondida.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança do Estado foram acionadas para uma ocorrência acerca de um corpo do sexo masculino, que foi encontrado na noite dessa quinta-feira (27), no município de Granja – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Na ocasião, o corpo de um homem de 36 anos, natural do Espírito Santo, foi localizado sem vida, na localidade de Fazenda Velha".

"Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e foi transferido para a Delegacia Municipal de Granja que apura o caso. Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será confirmada a causa da morte", diz o trecho final da nota.

RELEMBRE O CASO

Daniel Santos estava desaparecido desde quarta-feira (26) , quando participava de uma competição de moto entre o Ceará e o Piauí — percurso com duração prevista de seis a dez horas. As buscas foram iniciadas pela equipe do evento por volta das 23 horas do mesmo dia, quando o piloto não voltou ao local da chegada.

Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, as buscas por Daniel continuaram na quinta-feira (27). A pasta informou haver enviado bombeiros, policiais militares e civis, além de equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), e cães farejadores, para auxiliar nos trabalhos de procura nas regiões de Viçosa, Buira, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal e Brejinho, onde acontece a prova.

A competição em que Daniel Santos participava é a Rally Cerapió, que acontece anualmente e reúne pilotos de várias categorias.

DANIEL ERA CAMPEÃO CAPIXABA

Segundo apurações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o piloto nasceu em São Mateus e participava de competições por todo o Brasil, chegando a disputar até 15 campeonatos por ano. Atualmente, era o vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade e campeão capixaba da modalidade. Daniel fazia parte de um grupo de trilhas há cerca de 10 anos.

Além de pilotar, ele também atuava como empresário. Tinha duas lojas de materiais de motos em Nova Venécia e São Mateus. O velório está previsto para ocorrer nas duas cidades, mas ainda sem data confirmada.