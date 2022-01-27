Piloto de Nova Venécia desaparece durante rali de moto no Nordeste

Daniel Santos, 36 anos, está desaparecido desde quarta-feira (26). Crédito: Divulgação/ Rally Cerapió

"É com muita tristeza que o Rally Cerapió lamenta o falecimento do piloto Daniel Santos nesta quinta-feira (27/1), em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja (CE), divisa com o estado do Piauí. Daniel participava da competição na modalidade motos e estava desaparecido desde quarta-feira (26/1), quando não retornou ao local da chegada do terceiro dia de provas, que partiu de Ubajara (CE) com destino a Luís Correia (PI)", diz a nota.

AS BUSCAS

Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, as buscas por Daniel continuaram nesta quinta-feira (27). A pasta informou que já enviou bombeiros, policiais militares e civis e equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), além de cães farejadores, para auxiliar nos trabalhos de procura nas regiões de Viçosa, Buira, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal e Brejinho, onde acontece a prova.

A competição em que Daniel Santos participa é a Rally Cerapió, que acontece anualmente e reúne pilotos de várias categorias. Por nota, a organização do evento explicou como funcionam as provas:

“É uma competição de enduro de regularidade, na qual o piloto realiza um trajeto de um ponto a outro, em um percurso previamente levantado pela organização e informado ao competidor através de uma planilha. Geralmente, a prova tem duração entre seis e dez horas. Ao terminar a etapa, o participante entrega seu GPS para a apuração. É através desse sistema que é verificado o percurso feito pelo piloto e definido o vencedor de acordo com a regularidade estabelecida pela planilha. Como há situações de quebra de equipamento, quedas, entre outras ocorrências, é comum os competidores aguardarem os processos de resgate e demorarem para voltar para o local da chegada."

A organização do campeonato Rally Cerapió informou que presta atendimento em tempo integral à família de Daniel, que já se encontra no local do evento. A reportagem de A Gazeta tentou contato com familiares do piloto, mas eles preferiram não se pronunciarem por enquanto.