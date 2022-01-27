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Your browser does not support the audio element. Jiboia se esconde em motor e bombeiros a resgatam em Nova Venécia

O susto foi grande. O agente administrativo Leonardo Bolsoni, de 30 anos, notou que a moto que pilotava, uma Honda CG 150, perdia força. O que ele não imaginava é que a "falha mecânica" era causada por uma cobra dentro do compartimento do motor. Era uma jiboia, de cerca de 1,20 metro. O caso aconteceu em Nova Venécia , no Noroeste do Estado, no início do mês, no dia 7 de janeiro.

Ele suspeita que o réptil tenha ido parar no interior da moto em uma região próxima a uma mata, no bairro Aeroporto, onde trabalha. Leonardo notou que a motocicleta estava diferente e procurou uma oficina. O mecânico não pode atender no momento, mas depois fez alguns reparos e, mesmo assim, o problema continuava. Depois, ele levou a moto a um lava-jato e ninguém notou o bicho.

“Fui até a oficina, mas não tinha como ser atendido naquela hora. No outro dia, o mecânico levou a moto e não procurou saber porque a moto estava fraca, eu esqueci de relatar isso para ele. De tarde, levei a moto para lavar. Limpa, coloquei ela na garagem”, disse o agente administrativo.

Leonardo foi dar uma caminhada com a esposa. Quando chegou em casa, retirando o tênis, ele reparou a cabeça de uma cobra dentro da motocicleta. “O susto maior foi ver o tamanho da cobra, nunca vi uma situação como essa. Eu não sabia o que fazer, como retirar o animal. Acionei o Corpo de Bombeiros, foi o que pensei primeiro”, comentou.

A cobra se alojou em um espaço abaixo do banco e permaneceu ali até ser retirada pelos Bombeiros Crédito: Leonardo Bolsoni/Arquivo Pessoal

Militares foram até a casa de Leonardo, no bairro São Cristóvão, e recolheram a cobra. O bicho foi levado ao ambiente de onde ele veio.

ORIENTAÇÃO

A Gazeta mostrou o aumento da Nesta semana,mostrou o aumento da aparição de cobras e serpentes na vila de Regência, em Linhares . Lá, uma bióloga trabalha na coleta dos bichos e também conscientiza os moradores da região sobre como proceder em situações como essa.